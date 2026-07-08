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新舊科技股齊發力 食兩家茶禮｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:12 2026-07-08 HKT
發佈時間：12:12 2026-07-08 HKT

港股今早表現可謂百花齊放，在傳統科技股發力下，恒指重上24000點，半日收報24057點，其中阿里巴巴（9988）收復紅底股，大升逾8%；騰訊（700）亦有逾3%升幅。

另一邊廂，大模型及芯片股表現亦強勢，智譜（2513）今日解禁，但在多間機構投資者表態願意繼續持貨下，股價先跌後急抽上，半日收報1,899元，與摩根大通最新目標價2,000元近在咫尺；中芯（981）及華虹（1347）在同業上海復旦（1385）盈喜帶動下亦上衝，分別升7.6%及8.2%。

在新舊科技股同步造好下，皆大歡喜，本欄維持兩邊都有貨的部署，務求食晒兩家茶禮。

易方達港交所科技ETF可留意

易方達港交所科技ETF（3456）上周上市後，走勢拾級而上，半日收報8.125元，升3.3%。基金追蹤港交所科技100指數，旨在反映市值最大的100隻與科技領域主題高度相關、並符合港股通資格的港股表現。追蹤行業除了電子商務與雲端運算，還包含半導體、金融科技及先進製造業，產業分布更均衡，投資者不妨留意。

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