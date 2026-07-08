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瑞為技術首掛曾跌28%後回穩 董事長：專注具身智能 未來有增發計劃

股市
更新時間：11:55 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:55 2026-07-08 HKT

面向企業客戶提供視覺智能技術和產品瑞為技術（7656）今日掛牌「潛水」，早段曾較上市價21.66元跌近28%，低見15.6元，其後逐步回升，暫報21.14元，跌2.4%，一手200股賬面蝕104元。該股香港發售超購3,645.1倍，認購乙組均獲發1至2手，國際配售超購2.1倍，集資近6.1億元。該公司董事長詹東暉透露，公司看好自身未來市值，且有明確的計劃，將在半年後會開始第二、第三輪的增發，故未有在是次上市做一個很大規模的融資。

他指出，公司過去10年主要做視覺AI產品，未來10年將會專注於具身智能。雖然現時市場更多製造人型、面向消費者和家庭的具身智能產品，但公司的定位則是面向生產力端，包括工業、跨境物流、工廠等。

海外民航市場遠大於內地

他續指，現時公司來自內地市場的收入中，約50%至60%來自向中國民航和機場提供智能化設備，而公司未來3至5年會將這些設備推廣至全球機場。從市場規模來看，海外的民航市場一定遠遠大於內地民航市場。

增加面向生產力新產品

另一方面，公司會增加面向生產力端的新產品，尤其是面向特別場景，如光伏板、風力發電的清洗機器人，此類產品銷售主要來自於海外市場，特別是面向人力成本較貴的一些中東、歐美市場。

未來研發投入料增加

他提及，公司業務由視覺智能，轉至具身智能領域，在此過程中會在大模型，以及機器人的機械能力手組件持續進行研發投入。公司的研發投入佔整個營收將由現時約20%至30%，增至未來3至5年約30%至35%。

他表示，公司冀未來3至5年來自海外收入一定要超越內地收入，公司在是次上市已在港設立子公司，會將其作為海外市場的一個連接點和出口點，另香港有很多非常優秀的大學港，過往亦已與香港大學的一些基層實驗室合作，公司會利用香港知名大學的人才，加速提升技術和場面領域創新。

計及瑞為，原本今日有6隻新股掛牌，惟現六缺一，餘下4隻新股暫時股價向好。東方科脈（1770）昨晚突然公布，由於需要額外時間，以敲定分配公告及取得監管機關的批准，故現預期掛牌日將會延遲一日，至明日（周四）。

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