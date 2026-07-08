恒指半日升560點 收復兩萬四關 阿里急漲8%領軍 智譜解禁反升18% ｜港股開市

恒指今早高開44點後，表現持續強勢，升幅一度擴大至619點，高見24115點，截至中午收報24057點，收復兩萬四大關，升560點或2.38%，成交1,883億元。科指升幅更勁，中午收報4702點，升195點或4.34%。

騰訊半日升3% 聯想漲近一成

藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）為兩大升市功臣，半日分別升逾8%及3%，建行（939）及小米（1810）亦分別升近4%及5.6%，支持大市向上。若單計股價變幅，聯想（992）半日更9.5%，為表現最佳藍籌，中芯（981）亦升7.6%，快手（1024）則反彈6.8%。

消息面上，阿里據報正在對旗下Agent產品線進行系統性整合，以QoderWork為基礎底座，融合「悟空」與「MuleRun」的核心能力，升級為一款面向企業生產力場景的AI產品，由釘釘CEO陳宇森統一負責。阿里方面則指，QoderWork、悟空及MuleRun現有產品服務未來將無縫升級，所有用戶權益不會受影響。

值得留意的是，除了舊科技股向上之後，早前捱沽的新科技股亦見反彈。其中，智譜（2513）今日解禁，但獲多家機構投資者明確表態長期看好及繼續持有，股價不跌反升，半日大漲18%至1,899元。

此外，深演智能（2723）升16%、芯碁微裝（9630）升逾14%、天數智芯（9903）升11%；壁仞科技（6082）亦升逾7%，而MINIMAX（100）則升2.8%。

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0920：美伊局勢再度惡化，美國宣布撤回授權伊朗合法銷售石油的60天臨時許可證，同時對伊朗發動新一輪軍事打擊；消息令國際油價應聲上漲，其中紐約期油今早曾升2.37%至72.11美元；布蘭特期油則曾升2.24%至75.82美元。

美股向下 SpaceX跌穿首日開市價

美股三大指數周二向下，晶片股續低迷，費城半導體指數跌4.65%。道指收市跌130點或0.25%，報52925點；標指跌33點或0.45%，報7503點；納指跌302點或1.16%，報25818點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌0.58%至5978點。

焦點股中，馬斯克旗下SpaceX獲納入納斯達克100指數，股價不升反跌，收市急挫6.83%至149.47美元，並低於6月12日首發交易時的150美元。此外，該股本周正式申請FCC批准其發射並營運一個由10萬顆衛星組成的第三代（Gen3）衛星星座。

韓股一度跌近4%後回穩

亞太股市方面，日股股市今早低開高走，其中日股曾跌1.6%後，暫時跌幅收窄至0.3%；韓股更一度跌近4%，暫倒升0.1%。焦點股三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）分別暫跌1.2%及升3.7%。

港股方面，恒指高開44點，報23541點。藍籌股之中，聯想（992）升4.4%最佳，中生製藥（1177）亦升逾3%。

重磅科技股靠穩，阿里巴巴（9988）開市升1.2%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）升1.7%，京東（9618）則升0.9%。

智譜獲機構投資者表態持有

個股消息中，智譜（2513）獲多家機構投資者明確表態長期看好及繼續持有，包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited及凌雲光技術等，合計持股佔本次解禁基石股數近七成。該股開市報1563元，跌2.9%。

基本半導體公開發售超購4,812倍

新股方面，今日有5隻股份首掛，其中基本半導體（9971）公開發售超購約4,812倍，一手中簽率0.17%；國際配售則超購1.98倍。該股開市報34.12元，升7.9%。

MOMENTA國際配售超購19.31倍

MOMENTA（6880）公開發售超購約413倍，一手中簽率5%；國際配售則超購19.31倍。該股開市報301元，升1.8%。

易控智駕股價開市升逾3%

易控智駕（7687）公開發售超購約157倍，一手中簽率10%；國際配售則超購9.5倍。該股開市報7687元，升3.5%。

瑞為技術股價開市「潛水」

瑞為技術（7656）公開發售超購約3,645倍，一手中簽率3%；國際配售則超購2.08倍。該股開市報18元，跌近17%。

寶蓋新材國際配售僅超購0.26倍

寶蓋新材（8090）公開發售超購約3,015倍，一手中簽率0.5%；國際配售則超購0.26倍。該股開市報6.22元，無起跌。

東方科脈推遲至周四上市

值得留意的是，東方科脈（1770）宣佈，由於需要額外時間敲定有關國際配售、香港公開發售申請水平等資料的公告，因此推遲至周四上市，並已取得監管機構批准。

北水動向方面，昨日淨買入港股4.97億元，騰訊（700）、美團（3690）及阿里（9988）分別獲淨買入23.25億元、12.41億元及9.18億元；而建滔積層板（1888）、長飛光纖（6869）及中芯國際（981）分別遭淨賣出15.65億元、12.46億元及10.78億元。

