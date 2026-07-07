SpaceX正式入納斯達克100指數 美股三大指數早段個別發展

太空探索公司SpaceX今日正式納入納斯達克100指數，股價暫報159.11美元，跌0.8%，另獲摩根士丹利首予「增持」評級，目標價為300美元。美股三大指數方面，道指早段暫報53238，升182點或0.3%；標指報7530，跌7點或0.1%；納指報25992，跌128點或0.5%。

大摩解釋，SpaceX有近乎壟斷的發射經濟優勢、全球最大的低軌衛星網路，以及快速擴展的AI基礎設施業務，另為其中一個少數平台，能夠將軌道空間、全球互聯互通和運算能力整合在一個基建架構中。該行基本預測，SpaceX收入由今年的450億美元，增至2030年的3190億美元，另2040年約3.3萬億美元，主要增長動力來自星艦（Starship）、星鏈（Starlink）的容量、地面運算和軌道運算。

南韓存儲晶片巨頭三星電子第二季成績表未能滿足投資者期望，美股存儲概念股亦走低。閃迪暫報1613.2美元，跌7.5%，西部數據報538.07美元，跌6.8%，美光科技報918美元，跌6.7%。