Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX正式入納斯達克100指數 美股三大指數早段個別發展

股市
更新時間：21:36 2026-07-07 HKT
發佈時間：21:36 2026-07-07 HKT

太空探索公司SpaceX今日正式納入納斯達克100指數，股價暫報159.11美元，跌0.8%，另獲摩根士丹利首予「增持」評級，目標價為300美元。美股三大指數方面，道指早段暫報53238，升182點或0.3%；標指報7530，跌7點或0.1%；納指報25992，跌128點或0.5%。

大摩解釋，SpaceX有近乎壟斷的發射經濟優勢、全球最大的低軌衛星網路，以及快速擴展的AI基礎設施業務，另為其中一個少數平台，能夠將軌道空間、全球互聯互通和運算能力整合在一個基建架構中。該行基本預測，SpaceX收入由今年的450億美元，增至2030年的3190億美元，另2040年約3.3萬億美元，主要增長動力來自星艦（Starship）、星鏈（Starlink）的容量、地面運算和軌道運算。

南韓存儲晶片巨頭三星電子第二季成績表未能滿足投資者期望，美股存儲概念股亦走低。閃迪暫報1613.2美元，跌7.5%，西部數據報538.07美元，跌6.8%，美光科技報918美元，跌6.7%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
00:31
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
突發
5小時前
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
9小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
12小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
01:42
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
14小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
9小時前
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
01:59
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
即時娛樂
10小時前
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
02:33
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
14小時前