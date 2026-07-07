貝萊德籲聚焦於「AI稀缺性」供應鏈瓶頸 而非盲目競猜最終勝出AI模型

AI發展如火如荼，貝萊德（BlackRock）發表2026年年中全球投資展望指出，AI投資正從大型語言模型邁向「實體AI」，建議投資者聚焦於電力、晶片及數據中心等「AI稀缺性」的供應鏈瓶頸，而非盲目競猜最終勝出的AI模型。該行強調，亞洲多國在實體AI價值鏈中具備龐大優勢，呼籲市場打破傳統資產類別的標籤框架，靈活捕捉區內基建及優質收益等跨領域投資機遇。

投資確信度最高為感測器、電力及冷卻系統

貝萊德全球首席投資策略師李薇進一步解釋，市場正處於「稀缺與豐饒」的交匯點，雖然有人擔憂美股席勒市盈率過高，但該指標建基於「均值回歸」的假設。她指出，若AI能推動美國經濟從1.9%的歷史增長趨勢突破至3.4%，傳統估值框架將不再適用。該行認為捕捉必然受惠的「稀缺資源」，如感測器、電力及冷卻系統，是目前具備最高確信度的投資方向。

另外在「實體AI」的發展趨勢下，亞洲市場的角色尤為關鍵。貝萊德新興市場股票團隊基金經理Prashant Periwal表示，亞洲各國正精準切入AI基建的不同板塊 。除了台灣在晶圓代工與先進封裝、韓國在記憶體晶片的傳統領導地位外，東盟地區正受惠於數據中心及電網基建的擴張需求。而在自動化趨勢下，日本與中國則分別在工廠自動化、機器人及工業軟件領域扮演核心角色。



除了科技硬件，Periwal亦特別提出印度市場具備極高的投資多元性與防禦力。他指出，印度的投資主題不僅涵蓋變壓器設備及數據中心，更廣泛涉及消費升級、可再生能源建設及全球供應鏈轉移，能在單一主題退潮時展現韌性。在整體資產配置上，李薇補充投資者應打破傳統股債的「資產類別標籤」，例如將基礎建設視為橫跨AI擴建與能源轉型的綜合投資，並同時把握全球息率重估帶來的持久收益，以優質債息作為理想穩定投資組合。