環球資金輪動 美國AI熱炒股跌落神壇 調查揭投資者重投舊經濟股

過去叱咤美股的「科技七雄」（Magnificent 7或簡稱「Mag 7」），近月風光不再，走勢明顯落後大市，有市場人士戲稱它們為「Lag 7」（落後七雄），皆因美股炒作資金持續輪動，投資者過去幾個月由「科技七雄」轉炒半導體硬件股。不過，這輪炒風近日又出現逆轉，SanDisk、美光科技，以至韓國的三星及SK海力士連日自高位回落。有調查顯示，原來不少投資者已計劃沽出半導體股鎖定利潤，轉投傳統舊經濟股。

今年第二季，美股市場資金紛紛湧入存儲晶片等人工智能供應鏈相關股，費城半導體指數單季大升88%，創下該指數史上最佳季度表現，SanDisk（閃迪）、美光科技期內暴升258%及240%。

城堡證券（Citadel Securities）策略師Scott Rubner指出，半導體板塊目前佔標普500指數權重已逼近五分之一，較2020年高出約四倍；今年6月散戶在半導體期權的日均權利金成交額達約19億美元，接近歷史均值的6倍，且以看漲期權為主，可見散戶追捧這類股票的熾熱程度。

53%受訪者計劃沽科技股套現

不過，踏入第三季不足一周，半導體股炒風已出現逆轉，SanDisk、美光科技，以至韓國的三星及SK海力士連日自高位回落，三星股價周二（7日）曾跌一成，與SK海力士收市齊跌逾6%。

資金或流向受惠經濟復甦行業

有調查發現，市場資金原來已悄然轉向。據Markets Pulse（MLIV）在6月22日至7月2日進行的調查，有53%受訪者表示，計劃在下半年趁科技股升浪套現鎖定利潤，並增持傳統舊經濟股，因受訪者普遍對半導體相關指數轉趨審慎。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，隨着半導體板塊顯露獲利回吐跡象，資金正流向可望受惠經濟復甦的行業，工業股是其中之一。

科技七雄較個別傳統股更抵買

不過，亦有分析師建議重投傳統科技股，因為以估值而言，現時科技七雄較一些傳統股更抵買。滙豐策略師Duncan Toms及Max Kettner的研究顯示，七雄目前普遍處於各自十年遠期市盈率（PE）的區間下方：英偉達PE接近20倍，處十年低位；Meta的PE約16倍；微軟與Google則在24倍左右。至於Costco 、沃爾瑪、Monster Beverage等被視為具防守力的傳統股，PE分別在43倍、38倍及38倍，反而處於歷史區間頂部。

有分析指，這輪科技七雄估值下調，是因為盈利增長跑贏股價，而非盈利倒退。美國宏觀研究機構Ned Davis Research的數據顯示，七雄相對於標普493指數（即標指剔除七雄後的493隻成份股）的相對強度，已跌至低於平均值約三個標準差，是過去11年僅出現過寥寥數次的極端超跌水平。意味著七雄相對大市的跌幅已達到歷史上極其罕見的超跌區間，短期大幅跑輸其餘股票。

傳大行提前部署科技七雄反彈

不過有市場人士提醒，這不代表七雄股價已見底，據報對沖基金目前對七雄的持倉已跌至多年低位，情緒依然偏淡，但不少分析認同上半年跌幅最深的微軟與Meta現水平具吸引力。事實上，科技七雄今年來股價個別發展，微軟股價今年內累挫約22%；Meta在過去半年亦回落約14%。相反，Alphabet逆市上揚約12%，蘋果與英偉達同樣錄得升幅。有傳包括美銀、大摩、高盛、摩根大通及滙豐等，多家投行的「盤房」已提早部署七雄反彈的操作。