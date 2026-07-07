「ATM」左右恒指命運︱曾淵滄

上周，滙豐（005）股價再創新高，可惜無法帶領恒指創新高，恒指離開歷史高位還相當遠，近一段日子的表現更是令人失望。理由是阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、美團（3690）組成的「ATM」組合表現不佳。只有「ATM」反彈，恒指才能有比較顯著的升勢。過去許多年，我長期看好騰訊，近期也開始看好阿里，只可惜部分股民追求賺快錢，一窩蜂的炒作晶片股與AI股，這些股民錢不夠分配，只好賣掉騰訊與阿里。上星期恒指反彈，一個可能的原因是美國的晶片股、AI股下跌，傳統股上漲，帶動道指創新高，於是香港也有不少資金跟隨，撤出AI及晶片股，轉到傳統股，推高以傳統股為主的恒指。

除了滙豐創新高之外，渣打（2888）也同時創新高，滙豐與渣打同時創新高的其中一個理由是利率看升。不過，如果我們留意渣打最新的財務報告，2026年第一季的非利息收入是30.33億美元，高過28.69億美元的傳統利息收入。與2025年同一季度比較，傳統利息收入只增加1%而非利息收入則大增16%。非利息收入是甚麼？主要是資產管理。銀行已經從傳統的吸收存款，然後放貸賺取息差的生意擴展到資產管理，這是利潤高而幾乎無風險的業務，完全不必擔心所謂的壞帳。

資金停泊在港絕對安全

目前，香港已經取代瑞士，成為世界最大的跨境財富管理中心。香港背靠強大的祖國，資金停泊在香港絕對安全，香港也不會像美國及其他西方國家，動不動就以政治理由凍結或扣押。因此，那些經常面對美國制裁的國家，其人民、企業及政府的資金都會考慮前來香港。香港資金來去絕對自由，內地的人民幣不能自由兌換，但是人民幣只要合法來到香港，這些人民幣（CNH）就絕對自由流通與自由兌換。中央政策是要推動人民幣走向國際，香港的CNH所扮演的角色非常重要，會不斷的快速增加。渣打是老牌英國殖民地銀行，在亞洲前英國殖民地有很強的網絡，因此也吸引大量亞洲前英國殖民地資金。

前陣子，中國證監會重罰3間香港證券行，指他們非法讓內地居民在不必離境的情況下開設香港及海外的證券戶口，這個行動也一度使到滙豐與渣打的股價下跌，現在已經全面收復失地，再創新高，這說明中央政府的行為不會影響合法流入香港的內地資金。

曾淵滄