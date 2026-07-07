韓股暴跌曾觸發熔斷 收市瀉近半成 三星2x槓桿產品7747挫16%

三星電子公佈上季初步業績後股價急挫，拖累韓國股市暴瀉，Kospi指數一度跌8%觸發市場熔斷機制，為今年來第6次熔斷。

Kospi收市報7656點，跌395點，跌幅4.91%。三星電子股價曾跌一成，收市則跌6.8%；SK海力士收市跌6%。

本港上市的三星及海力士兩倍槓桿產品亦急挫，ＸＬ二南三星（7747）收市挫16.4%；ＸＬ二南方海力士（7709）挫15.6%。

強勁盈利屬市場普遍預期

三星電子第二季初步財報顯示，營業利潤89.4萬億韓元，按年飆升19倍；上季收入亦實現倍升，達171萬億韓元。大摩表示，即使在記憶體超級周期及HBM擴大銷售支持破紀錄季績，但由於市場預期過度，實際上的影響已被稀釋。Petra資本管理管理合夥人Albert Yong指，三星的強勁盈利屬市場普遍預期，且在業績公佈前股價已大幅上漲，因此已大致被市場消化。

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