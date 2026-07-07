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騰訊減持快手怎部署｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:05 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:05 2026-07-07 HKT

快手（1024）昨晚發通告，指騰訊（700）減持其股份，涉及股數2.7億股，持股量由15.68%降至9.37%，不再成為主要股東；根據銷售文件，騰訊可套現120億元。
受惠釋放價值消息，騰訊今早一度大升逾6%，高見479.8元，中午收報464.8元，升2.8%。昨日本欄提過嘅騰訊牛67282，在槓桿效應下，一度炒高六成，時間可謂啱啱好。正股短線目標價望實485元，即上次炒作AI agent的高位。

另一邊廂快手就冇咁好彩，今早跌幅近一成，連42元關口亦失守，半日大跌9.4%，報41.64元。因減持捱沽固然合理，但最大問題是，騰訊仍持有超過9%股權，何時沽出將成為快手反彈的最大阻力，令後市增添不明朗因素。如果真係睇好可靈AI概念博反彈，只宜用長身call作部署，快手call 27744，行使價58.05元，實際槓桿4倍，明年2月到期。

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