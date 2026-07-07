三星上季多賺19倍 市場憂AI熱潮難持續  股價挫近7% 

三星電子（韓：5930）公佈，上季利潤按年飆升約19倍，初步營業利潤89.4萬億韓元（約4,586億港元），超出市場預期約6%；收入則增長逾一倍，達171萬億韓元。

三星股價今早一度重挫6.77%，報296,500韓元。

報道指出，投資者試圖為AI相關的投資及估值尋找合理依據，因此密切關注三星獲利表現，公司則預計於本月底前公佈完整業績，包括淨利潤與各部門詳細業績。

另一方面，全球半導體相關股在早前曾飆升至歷史新高，但因市場擔憂競爭加劇、產能過剩及數千億美元的投資計劃能否帶來回報，股價出現震盪，包括英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳及OpenAI營運總監Brad Lightcap等高管均曾警告，記憶體晶片短缺是AI發展的關鍵瓶頸。

可能要求客戶接受漲價

分析師預期，短缺情況將至少持續至2027年，令三星及其競爭對手SK海力士及美光得到巨大定價空間，據滙豐銀行數據顯示，DRAM售價在4月至6月期間較上季漲逾40%，而NAND價格更飆升逾50%。CLSA證券南韓研究主管Sanjeev Rana表示，三家公司正試圖向伺服器客戶出貨更多產品，並指出三星可能要求客戶接受大幅漲價。

此外，據市場研究機構Counterpoint預測，三家晶片製造商在6月當季的平均營業利潤率趨勢約在75%至80%之間，總監Tom Kang指出，第二季末的記憶體價格漲幅與季初相比更為劇烈，並認為漲幅在未來幾季亦會持續下去，「市場沒有充分理解這些數據多麼出色」。

不過，該機構亦在另一份報告中指出，高利潤可能會引發市場對製造商過度獲利的擔憂，若情況持續，甚至可能導致監管壓力。