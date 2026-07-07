渣打改革進入收成期｜林小珍

港股上半年受到美伊戰事推高國際油價，加上減息預期降溫拖累，重磅股走弱，恒指半年累計跌2,749點，跌幅超過一成，大幅跑輸其他主要市場。不過股份表現參差，既有當時得令嘅AI概念股，亦有一沉百踩的傳統科網股，但都有股份憑住紥實的業務表現，半年來穩步上揚，渣打集團(2888) 就是其中之一。

記得去年底與管理層聚餐的時候，聽過管理層講解業務策略，已經判斷渣打股價200元在望，豈料股價表現有過之而無不及。渣打集團股價由年初184元水平起步，二月初已經首度突破200元大關，之後雖然一度受到財務總監杜智高過檔私募基金 Apollo，以及美伊戰事開打，市場憂慮渣打業務重心之一的中東市場表現會受影響，股價一度回落到160元以下。

不過，短暫的不明朗因素，反而造就了入市良機，股價很快就反彈至190元水平。四月底，集團交出亮麗的首季度業績，稅前基本溢利按年增長16%，至24.5億美元，市場原先只是預期有溫和增長，至21.44億美元。業績靚爆鏡，股價亦反映市場對集團的信心，不但再次突破200元大關，更屢創新高，上星期五高見221.4元。

增長同時嚴控風險

上星期再次有機會與渣打集團國際業務總裁洪丕正(Benjamin)以及一眾管理層聚餐，仔細拆解集團的首季度業績，就會發現業務增長基礎相當穩固，經營收入增長9%，至59億美元的新高，主要是靠較少受息口波動影響的非利息收入增長16% 所帶動。當中，在投資產品和銀行保險業務推動下，財富管理業務收入急升三成二，創季度新高；環球銀行業務收入都增長一成九。

值得留意的是，集團在風險管理方面的功夫亦做到足，為防範中東衝突的影響，首季作出一般性額外撥加1.9億美元撥備。在信貸減值支出顯著上升至2.96億美元的情況下，業績仍然創新高，難怪得到投資者以行動支持。

銀行業普遍採用撇除商譽及無形資產計算的有形股東權益回報率(RoTE)作為衡量盈利能力的指標。渣打首季RoTE達到17.4%，按年大增260個基點。集團由2015年開始重新定為，到2020年落實戰略執行，成功將RoTE由負轉正，並穩定上升。由上年度開始，集團預料會進入複合增長的階段，可謂是改革的收成期。去年RoTE已達到11.9%，集團的指引是2028年RoTE高於15%，2030年約18%，2026年首季已經為這些目標迎來好開始。

股本回報目標具策略支撐

集團定出的RoTE目標，並非憑空設定，而是有不同的業務和財務指標所支撐，包括2025至2028年收入年複合增長率(CAGR)要達到5至7%；控制成本收入比率在2028年維持於大約57%；跨週期貸款損失率控制於30至35基點；一級資本(CET1)充足率保持13至14%；以及保持派息比率不低於30%，同時每股股息持續增長。

Benjamin在聚會上亦強調，會繼續投入資源在客戶新需求而衍生的增長機遇，包括橫跨高增長市場的獨特網絡；數字金融的能力；發起、設計和分銷稀缺資產的能力；利用本地專業能力為客戶連接全球市場；以及將本地洞見結合跨境方案的能力。

以目前環球銀行股的股價對有形資產淨值(P/TNAV)相對於RoTE的比率，渣打股價目前仍然略為偏低，意思即是以渣打目前到2028年RoTE維持在15%以上，應該享有更高估值，股價有條件跑贏業務增長率。

林小珍