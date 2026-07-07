港股反彈持續 極短線超賣或要抖氣｜古天后

7月7日，大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。美股周一假期後復市，科技股反彈帶動市場回升，道指再創即市及收市歷史新高，收市首次跨越5.3萬點水平。雖然道指早段低開曾跌251點，但收市倒升155點或0.29%，報53055點；標指反彈54點或0.72%，報7537點；納指升288點或1.12%，報26121點。

分析師料晶片股遭換馬

重磅股中，SpaceX由7月7日開始納入納指100成份股，但周一股價由升轉跌1%收市；Tesla急升6.7%，Nvidia升0.4%。彭博報道，博通(Broadcom)與蘋果公司擴大合作至2031年，博通股價抽高3.7%；微軟回吐1%，集團將裁員4800人，佔員工總數的2.1%；本次裁員中，Xbox遊戲部門被削減20%僱員人數。波音升3.6%，為表現最強道指成份股；藥股默克(Merck)逆市跌2.2%，為跌幅最大道指成份股。費城半導體指數自上月高位回落近14%，摩根士丹利策略員威爾遜預期美股短期仍受壓，指投資者正拋售上半年表現最強嘅晶片股，換馬至落後超大規模雲端廠商(Hyperscalers)等股份，提到微軟、亞馬遜及Meta喺人工智能(AI)相關股份較吸引，因核心業務表現仍強勁。滙豐首席多元資產策略師Max Kettner唱好超大規模雲端廠商股份，呢類股份喺5月、6月遭過度拋售，相信喺7月、8月將回升，相關公司投資數以千億計美元喺AI基建後仍能賺取利潤。

美國10年期債息曾跌2.98個基點，至4.4534厘。美滙指數一度上揚0.29%至101.15，高盛下調日圓預測，日圓回落0.68%至162.43兌每美元。美國總統特朗普又出口術，自己已成為加密貨幣忠實擁躉，加密貨幣「一哥」比特幣一度轉升4.3%，至63935美元。

先挑戰20日線23866點

港股昨日延續上周反彈之勢，恒生指數高開54點後，一度轉跌120點見23229點低位，剛好守住10日線23219點再度回升，盤中曾升336點至23686點高位，全日升勢回順升266點，連升三個交易日，報收23616點，北水錄得淨流入逾百億元。隨著下半年資金重新進行配置，有資金由熱炒AI及存儲股流入至傳統科技平台股及醫藥股，帶動恒指回升，而港股亦於22500點關鍵支持水平暫見支持，加上超賣反彈，港股展開反彈。由5月高位26844點回落至6月22518點低位計算，港股累跌逾4000點，若以黃金比反彈0.382計算，本輪反彈目標為24170點，如反彈0.5計算，則可見24681點，剛好30日線24392點及20月線24309點落在此兩反彈阻力之間。料港股有望先挑戰20日線，現處於23866點，企穩此關，則有望再挑戰24000點心理關口及黃金比0.382即約24200點水平。

過港股要完全扭轉跌勢，則需要於23800-24200點之間從近建立平台，再站上20個月線24300及逐步收復50日線重返25000點水平之上，方有望再展開另一升浪。

古天后