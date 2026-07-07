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恒指低開47點 快手挫6% 騰訊升1.5% 毛記葵涌配股拓環保業務升14%｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-07-07 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-07 HKT

美股道指再創即市及收市歷史新高，收升155點或0.29%，報53055點，首次在53000點之上收市。標指升54點或0.73%，報7537點；納指升388點或1.12%，報26121點；反映中國概念股表現的金龍指數升1.71%，報6013點。

SpaceX周二開市前納入納指100，周一股價由升轉跌近1%；Tesla則急升6.7%。據報博通與蘋果公司擴大合作至2031年，博通股價升3.7%，蘋果升1.3%。微軟跌近1%，該企將裁員4800人，佔員工總數的2.1%。戴爾升逾4%，該公司向對「特朗普帳戶」（Trump Accounts）項目的捐款，獲特朗普發文稱讚。

騰訊減持快手 不再為主要股東

恒指低開47點，開報23568點。快手（1024）遭騰訊（700）減持，股價低開5.9%；騰訊則升1.5%。快手發公告，確認被騰訊（700）於昨日（6日）透過場外大宗交易方式，出售向若干買方出售合共近2.72億股B類股份。出售事項完成後，騰訊持股比例將由約15.68%下降至9.37%，並不再為快手主要股東，但騰訊表示對快手長遠發展前景有信心，繼續維持雙方戰略合作。

其餘科網股個別發展，百度（9888）升1.17%；美團（3690）升0.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；小米（1810）升0.08%；京東（9618）跌0.37%；網易（9999）跌1.7%。

同仁堂醫養首掛挫13%

毛記葵涌（1716）高開14.4%，該公司宣布計劃配售最多5,400萬股新股份，配售價每股4.28元，較上日收市價5.33元折讓約19.7%，所得淨額料約2.29億元，擬用於建立及發展計劃中的新環保及可持續發展業務、拓展現有媒體業務的產品及服務範圍。

新股方面，同仁堂醫養（2667）開報4.76元，較上市價5.5元低13.4%。

北水動向方面，周一淨買入港股205.28億港元。盈富基金(2800)、騰訊(700)、恒生中國企業(2828)分別獲淨買入68.68億港元、24.93億港元、9.64億港元；長飛光纖光纜(6869)、建滔積層板(1888)、建滔集團(148)分別遭淨賣出10.88億港元、10.68億港元、8.54億港元。

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