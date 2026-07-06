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美股假後整固 道指衝上53000點新高後倒跌 納指升近1% AMD漲8%

股市
更新時間：22:03 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:43 2026-07-06 HKT

美股假後復市，於高位整固，道指一度衝穿53000點歷史新高後倒跌。

道指一度高見53052點，暫報52755點，跌145點；標指報7512點，升29點；納指報26065點，升233點或0.9%。

SpaceX將納入納指100指數 與Tesla齊升2%

明星科技股個別發展，SpaceX（SPCX）周二將納入納斯達克100指數，升2%，同系的特斯拉（TSLA）亦升2%。Meta（META）升不足1%；微軟（MSFT）跌逾1%。

半導體股回勇，超微公司（AMD）大漲8%；閃迪（SNDK）升4%。博通（AVGO）與蘋果（AAPL）延長合作協議至2031年，博通升6%，蘋果幾乎無升跌。

專家：資金輪動 抵銷半導體股調整

Fundstrat技術策略主管Mark Newton指出，美股正在板塊輪動，不少金融、醫療保健及工業股均創下歷史新高，對市況屬重大利好訊號，足以抵銷AI板塊近期回落的影響，並未對指數造成明顯打擊。

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