騰訊減持快手最多套現121億元 早前入股可靈AI

騰訊（700）早前參與快手（1024）旗下可靈AI的融資計劃，但最新傳出沽快手。彭博引述一個交易條款顯示，騰訊擬通過大宗交易，出售約2.73億股B類股份快手或7.5％股權，售價介乎43.15元至44.53元，較周一收市價46元折讓3.2%至6.2%，最多套現約121.6億元。

根據聯交所的股權披露顯示，於2025年7月4日，騰訊持有近6.8億股或18.96%快手。即事成後，騰訊仍持有逾4億股或約11.5%快手。在是次售股後，騰訊持有的餘下快手股份設有90天禁售期，高盛和摩根士丹利負責安排此次售股交易。快手年初至今股價累跌27.3%。

快手上周四公布，建議重組旗下可靈AI，包括引入外部融資，與騰訊、阿里巴巴（9988）、百度（9888）等訂立增資協議，最多集資204.47億元人民幣，預期對應估值約150億美元（約1170億港元）。