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會計師公會建議港股手數選項縮減至4個 促制訂計劃處理細價股

股市
更新時間：20:34 2026-07-06 HKT
發佈時間：20:34 2026-07-06 HKT

港交所近日已公布優化香港證券市場每手買賣單位框架的咨詢總結，香港會計師公會回應指，是次改革在降低市場複雜性及提升整體營運效率方面，邁出了具建設性的一步，並敦促港交所在現優化基礎之上，於未來的提升措施中考慮其提出的其餘建議，包括進一步將每手買賣單位選項縮減至四個和考慮推出計劃，以應對市 場上「細價股」的情況。 

措施有助降低市場複雜性及提升整體營運效率

香港會計師公會會長羅卓堅表示，簡化後的每手買賣單位框架,將為香港的股票市場帶來清晰且切實的利益，如透過降低入場門檻及減少交易障礙，將會提升香港證券市場的包容性，讓更廣泛的投資者得以參與；及標準化及簡化的市場安排，對於維持香港的競爭優勢至關重要，期待未來持續推動市場優化及金融基建創新，進一步提升市場流動性。 

公會：冀進一步縮減每手買賣單位選項至四個

羅卓堅續指，公會樂見港交所於諮詢文件中所提出多項建議，包括公會所支持的降低每手價值下限以及規範化每手買賣單位等，已被納入最終落實之框架。在此基礎之上，公會敦促港交所於未來的提升措施中考慮其提出的其餘建議，包括進一步將每手買賣單位選項縮減至四個（即 1、100、2,000 及 10,000 股），特別是引入「每手一股」的安排，以使香港與國際慣例接軌， 並降低零售投資者的入場門檻，促進所有上市證券的流動性。同時鑑於目前市場上有56%的股票交易價格介乎 0.01 元至 1 元之間，公會亦建議港交所考慮制訂相關計劃，以應對市 場上「細價股」的情況。 

展望未來，該公會表示，將繼續致力於推動香港市場發展，並積極參與涵蓋金融市場、稅務制度及公共政策等範疇的公眾諮詢。

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