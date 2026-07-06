大股東增持股份又多一隻｜唐牛午市攻略

世界盃賽事精彩，港人愛隊英格蘭打少一個下，險勝東道主墨西哥3:2，晉身八強，將會對住頭場淘汰巴西的挪威。有睇開英超的球迷都知道，英格蘭同挪威有唔少球會隊友變成對頭人，話題十足。

信資金輪動 再試騰訊

港股方面，恒指半日升192點，重上23500水平，資金switching情況明顯，ATM強勢回歸，半日升幅介乎2%至4%，早前熱炒股如芯片、AI大模型等則繼續回吐。如果信資金輪動繼續，不妨再向騰訊（700）埋手，ATM計圖表最靚，騰訊牛67282，收回價410元，實際槓桿10倍。

個股方面，近期大股東增持股份表現特佳，繼本欄愛股之一五谷磨房（1837）破頂後，沉寂一輪的美圖公司（1357）亦因大股東增持，半日彈高半成。如果信呢條formula的話，不妨留意完美醫療（1830）。公司中午剛出通告，主席歐陽江以現金1.09億元增持股份，持股由45.12%增至53.08%，集團半日收報1.22元，跌1.6%。

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