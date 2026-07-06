Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大股東增持股份又多一隻｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:41 2026-07-06 HKT
發佈時間：12:41 2026-07-06 HKT

世界盃賽事精彩，港人愛隊英格蘭打少一個下，險勝東道主墨西哥3:2，晉身八強，將會對住頭場淘汰巴西的挪威。有睇開英超的球迷都知道，英格蘭同挪威有唔少球會隊友變成對頭人，話題十足。

信資金輪動 再試騰訊

港股方面，恒指半日升192點，重上23500水平，資金switching情況明顯，ATM強勢回歸，半日升幅介乎2%至4%，早前熱炒股如芯片、AI大模型等則繼續回吐。如果信資金輪動繼續，不妨再向騰訊（700）埋手，ATM計圖表最靚，騰訊牛67282，收回價410元，實際槓桿10倍。

個股方面，近期大股東增持股份表現特佳，繼本欄愛股之一五谷磨房（1837）破頂後，沉寂一輪的美圖公司（1357）亦因大股東增持，半日彈高半成。如果信呢條formula的話，不妨留意完美醫療（1830）。公司中午剛出通告，主席歐陽江以現金1.09億元增持股份，持股由45.12%增至53.08%，集團半日收報1.22元，跌1.6%。

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

唐牛簡介:

老豆老母阿哥細佬條女條仔，只要用心，人人都可以係股神！

網站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
IB放榜2026｜聖保羅男女誕６狀元 維多利亞聖士提反狀元人數創新高
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
1小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
5小時前
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
8小時前
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
3小時前
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
足球世界
3小時前
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-05 13:14 HKT
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
2小時前