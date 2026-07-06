騰訊旗下WorkBuddy爆紅 用戶黏性指標對標Slack 股價曾飆逾5%

騰訊（700）AI逆轉速度超出市場預期，除了微信AI助手「小微」啟動內測外，旗下辦公智能體WorkBuddy亦再度爆紅，刺激該股今早股價急升，升幅一度逾5%，高見453.4元；截至中午報447.4元，升約3.8%。

月活躍用戶達2,000萬

據內媒引述易觀分析數據指出，WorkBuddy月活躍用戶（MAU）達2,000萬，日活躍用戶（DAU）逾1,300萬，DAU/MAU比值維持65%至75%，反映其用戶黏性指標對標海外辦公工具Slack。騰訊在今年首季業績上亦提到，「以日活躍賬戶數計，WorkBuddy已成為中國最受歡迎的效率AI智能體服務」。

上線3個月更新43個版本

在產品疊代方面，WorkBuddy節奏極快，上線3個月已累積更新43個版本，並有消息指騰訊內部將其定位為繼QQ及微信後的「第三款現象級產品」，憑藉簡化部署流程及微信生態授權能力，串聯騰訊旗下全部工具及30多項外部應用，快速打開市場。

事實上，WorkBuddy於今年3月推出，為企業用戶提供便捷且安全的辦公自動化解決方案，對比同類AI代理產品OpenClaw在安裝和使用上需要權限，部署門檻較高，WorkBuddy則完全相容，能夠理解自然語言指令，並自動操作用戶電腦執行多項任務，包括監測股市、撰寫周報及修復程式錯誤等，用戶只需下載安裝，即可直接輸入指令啟動工作，因而被用戶稱為騰訊版「小龍蝦」。