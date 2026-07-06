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遠東發展7.5億沽油麻地學生宿舍予京東 料錄逾4.2億收益

股市
更新時間：11:27 2026-07-06 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-06 HKT

遠東發展（035）今早（6日）發公告表示，上周五（3日）與京東（9618）旗下JD Fabulous訂立買賣協議，計劃以初步價格7.5億元出售持有物業的捷彩公司全部已發行股份。消息傳出後，遠東股價曾升1.43%，報0.71元；京東則暫升約1%，報105.3元。

料下半年完成全面改建

該物業為油麻地學生宿舍，前身為海景絲麗酒店，一直將客房轉換為學生宿舍單位。交易完成後，物業將進行全面改建，以作為學生宿舍營運，預期將於今年下半年完成。

根據將於完成時訂立的管理協議，管理人（亦為公司的間接全資附屬公司）應於完成後繼續作為管理人，管理及營運該物業作為學生宿舍，為期3年，並於3年期內每年向目標公司支付保證收入4,500萬元。

部份償還現有銀行貸款

公告顯示，物業初步購買價為7.5億元，較該物業於今年3月底經審核賬面淨值約2.66億元，錄得顯著溢價約4.84億元，預期於完成後錄得出售收益約4.23億元。當中6.3億元用於償還現有銀行貸款，餘下1.06億元將用作集團一般營運資金。

集團認為，是次交易將釋放集團自其資產組合中獲得可觀的資產增值價值，從而使集團能夠確認該交易帶來的出售收益，有助改善集團財務狀況及去槓桿化。此外，是次交易亦為遠東提供與京東建立策略關係的機會，並探索進一步合作機會，包括香港的潛在學生宿舍計劃。

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