恒指升266點 ATM及快手領漲 AI股捱沽 智譜瀉15% 專家料仲有得彈｜港股收市

亞洲股市個別發展，港股資金重返重磅科網股，帶動恒指上升266點，收報23616點，「七翻身」三個交易日均向上，累升735點。大市成交3147億元，北水大幅淨流入205.3億元，連續第二日流入，兼是今年5月中以來最大單日淨流入金額。

科網股止跌回升帶動大市向上 騰訊升近5%

恒指高開54點，早段曾一度倒跌最多121點，其後隨著科網股止跌回升，大市最多升336點，全日收報23616點，升266點。國指收報7812點，升112點。科指收報4541點，升42點。

重磅科網股成領漲大市功臣，騰訊（700）旗下辦公智能體WorkBuddy再度爆紅，騰訊揚4.8%，收報452元；美團（3690）向上4.7%，收報74.95元；阿里（9988）走高2%，收報95.95元；至於快手（1024）大升8%，收報46元，為表現最佳藍籌股。上述四股為貢獻大市最多的股份，合計逾163點。

AI概念再遭拋售 即將解禁的智譜瀉14.7%

AI概念股再遭拋售，長飛光纖（6869）大跌14.8%，收報171.5元；中科聞歌（1956）急跌11.2%，收報78.95元。三大AI股即將解禁，智譜（2513）瀉14.7%，收報1530元；天數智芯（9903）走低9.6%，收報579.5元；MiniMax（100）亦挫3.4%，收報335元。

內險股獲花旗等大行唱好 壁仞折讓近1成配股集資 股價跌逾5%

內險股獲花旗等大行唱好，普遍上揚，中國人保（1339）揚4.5%，收報5.09元；中國財險（2328）向上4.5%，收報14.85元；中國太平（966）走高3.9%，收報20.52元；中國人壽（2628）向上3.9%，收報29.52元；中國平安（2318）升1.5%，收報52.85元。

手機設備股逆市受壓，舜宇光學（2382）下滑7.2%，收報55.7元，為表現最差藍籌股；比亞迪電子（285）挫4.1%，收報21.34元。鴻騰（6088）亦挫9.6%，收報6.14元；瑞聲科技（2018）走弱6.4%，收報39.58元。

個股方面，壁仞科技（6082）折讓近一成配股集資約70.7億元，股價大跌5.4%，收報48.54元。威勝控股（3393）中標墨西哥年度智能電表項目，股價大升10.9%，收報21.86元。

梁杰文：對港股相對樂觀 恒指或上試24000點

宏高證券投資經理梁杰文表示，由於美國最新公佈的就業和通脹數據出現走弱跡象，國際油價亦重回年初水平，紓緩市場對美國加息的憂慮；加上今年上半年大量資金集中追逐AI相關股票，在近期AI泡沫憂慮重提之下，部分資金開始獲利了結，重返早前忽略的傳統板塊及港股重磅科技股，推動港股上升。

他指出，短期對港股相對樂觀，相信已充分調整，個股估值吸引力提升，加上加息憂慮降溫及資金重返科技股的利好因素正逐步醞釀，港股有望繼續上升，料短期內恒指有機會上試24000點。

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1215：恒指今早高開54點後，雖然一度倒跌121點，低見23229點，但其後反覆向上，最多更曾升336點至23686點，截至中午報23542點，升192點或0.83%，成交金額1,862億元。科指方面，中午報4551點，升52點或1.16%。

騰訊升近4% 滙控逆市向下

藍籌股中，「ATMX」成領漲大市功臣，其中騰訊（700）升3.8%、阿里（9988）升1.7%、美團（3690）升2.4%，小米（1810）亦升2.2%。相反，滙控（005）逆市向下，跌約1%，拖累了大市走勢。

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中信證券看好創新藥產業

單計股價變幅，中生製藥（1177）半日急升逾7%，為表現最佳藍籌股，快手（1024）升逾5%，康師傅（322）及中國宏橋（1378）亦升逾4%。

消息面上，中信證券近日指今年下半年中國創新藥產業基本面穩步向好，核心來自研發質量提升、全球價值驗證和盈利能力改善。該行稱，隨着WCLC、ESMO、ACR、ASH等會議陸續召開，多個註冊性研究進入讀出窗口，全球III期/註冊研究持續推進，海外商業化逐步兌現等有望共同驅動創新藥板塊表現。

除了中生製藥之外，海西新藥（2637）及諾誠健華（9969）齊升約7.5%；康哲藥業（867）升5.6%；晶泰（2228）升5%；科倫博泰（6990）亦升4.3%。

另一方面，AI概念股回落，其中長飛光纖（6869）跌14%、中科聞歌（1956）跌11%；芯碁微裝（9630）跌一成；曦智科技（1879）跌7.8%；天數智芯（9903）跌7%；智譜（2513）跌5.6%；壁仞科技（6082）亦跌2.5%。

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0930：據沙特傳媒報道，美國與伊朗預計將於7月11日恢復談判，時間安排在伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮之後，標誌雙方外交接觸再度展開。另一方面，OPEC+將於8月日均增產18.8萬桶原油，為連續5個月宣布增產。國際油價今早微跌，紐約期油暫跌0.49%至68.35美元；布蘭特期油則跌0.15%至71.69美元。

韓警告三星海力士ETF加劇波動

亞太區股市今早普遍向上，其中日股暫升0.21%至69891點；韓股亦升2.29%至8273點。不過，韓國央行警告，與三星電子和SK海力士掛鈎的單一股票槓桿交易型ETF，可能加劇市場集中度及放大市場波動，並強化單邊交易資金流；而三星電子（韓：005930）和SK海力士（韓：000660）今早分別曾升約3.9%及2%。

港股方面，恒指今早高開54點，報23404點。藍籌股中，中芯（981）升2.9%，紫金（2899）亦升2.2%，為表現較好股份。

重磅科技股靠穩，阿里巴巴（9988）開市升0.16%；騰訊（700）升0.37%；美團（3690）跌0.14%；小米（1810）升1.48%，京東（9618）則升0.1%。

壁仞科技折讓逾一成配股

個股消息中，壁仞科技（6082）擬配售1.53億股新H股，集資近70.7億元，佔已發行H股約12.74%，且佔經擴大後H股約11.3%，每股配股價46.2元，即較上周五收市價折讓約9.94%；該股開市報49.5元，跌3.5%。

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除了壁仞之外，部份AI股亦見受壓，其中面臨股份解禁的智譜（2513）跌3.2%；而MiniMax（100）及天數智芯（9903）則無起跌。

迅策探索Token工廠模式

至於迅策科技（3317）與TCL子公司「格創東智」正式簽署戰略合作備忘錄，將圍繞工業數據、工業智能體及產業數字化等方向開展深度合作，共同探索工業智能製造領域AI數據基礎設施Token工廠模式。該股開市報120.8元，升3％。

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美圖獲董事長增持股份

另一方面，美圖公司（1357）獲創始人、董事長及首席執行官吳澤源於上周五（3日）於公開市場以每股平均價4.023元購入160萬股，涉資643.68萬元，而且不排除於適當時候進一步增持股份。該股開市報4.11元，升2.8%。

高偉電子擬斥最多3.2億回購

高偉電子（1415）上周五收市後亦發公告，董事會授權及批准一項股份購回計劃，由批准日期起至2027年7月3日期間可購回總代價最多3.2億港元股份。該股開市報24.7元，升4.3%。