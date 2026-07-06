聯儲局議息記錄將公布 揭示利率前景 港股逾1000億元AI股份解禁｜一周前瞻

市場關注息口前景，美國上周非農數據顯示就業市場降溫，令加息預期回落，本周將有多名聯儲局官員公開發言，並交代6月議息記錄，料進一步確立利率走勢。港股則迎來AI概念股解禁潮。

沃什主持議息首份記錄 專家：份量更重

聯儲局6月議息記錄將於本周三（8日）深夜發放，是新主席沃什首次主持的會議，當時會後議息聲明顯著縮短，不再發放前瞻性指引，他個人亦拒絕在點陣圖表態。三菱日聯金融證券美洲公司（MUSA）美國宏觀策略主管George Goncalves認為，沃什的沉默作風，凸顯議息記錄的份量更重，有助市場解讀儲局理事的立場。

本周亦有多名聯儲局官員發言，包括儲局理事沃勒（Christopher Waller）、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams），以及達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）。

SK海力士周五美股上市

美股焦點亦包括本周SpaceX將納入納斯達克100指數；另外SK海力士的美國ADR將於周五（10日）上市，是次發行規模將45.45萬億韓元（約295億美元）。

半新股本周解禁名單：

貨值（元） 比例 限售屆滿日 MiniMax（100） 532億 48.94% 8/7 智譜（2513） 460億 5.76% 7/7 天數智芯（9903） 70億 4.46% 7/7 瑞博生物（6938） 6.9億 7.87% 8/7 精鋒醫療（2675） 6億 3.44% 8/7 金潯資源（3636） 1.6億 6.84% 9/7

半新股千億元解禁 包括智譜及MiniMax

港股方面，6隻半新股迎來解禁，一半屬於早前熱炒的AI概念股，包括「大模型雙雄」智譜（2513）與MiniMax（100），以及天數智芯（9903），本周解禁股份貨值超過1,000億元。另外精鋒醫療（2675）、金潯資源（3636）及瑞博生物（6938）亦有股份解禁。

14新股本周掛牌

新股方面，本港多達14隻新股本周掛牌，當中Momenta（6880）、基本半導體（9971）、瑞為技術（7656）等6隻股份於周三（8日）齊齊亮相，另外8隻正在招股。

內地6月CPI料按年升1.1%

中國將於周四早上公布6月居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI），市場預計CPI增長1.1%，較5月的1.2%或會回落，相信與豬肉價格及油價回落有關；而PPI預計增長4.2%，料較5月的3.9%進一步提速，相信主因能源成本仍然高企。