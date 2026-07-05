迅策與TCL子公司戰略合作 開發「Token工廠」模式

迅策科技（3317）公布，與TCL子公司「格創東智」正式簽署戰略合作備忘錄，標誌著集團將數據Token化能力進一步拓展至工業智能製造領域，將充分整合與利用各自資源和優勢，圍繞工業數據、工業智能體及產業數字化等方向開展深度合作，共同探索工業智能製造領域AI數據基礎設施Token工廠模式。

打造Token計費商業模式

迅策科技董事會主席兼首席執行官劉志堅表示，該公司將與格創東智圍繞三項主題展開合作。他指，將推動工業數據底座與基礎設施建設與深度適配，圍繞工業數據標準化及資產化加工開展合作，聯合開展工業數據的標準化與資產化加工。

他又指，將打造工業智能體及標桿應用場景以及探索工業數據資產化及Token計費商業模式，構建多方共建、共用、互惠共贏的產業數位化商業新生態。

資金用於強化AI基建及拓展國際市場

另外，該公司早前公布，配股兼建議發行可轉換債券，共淨籌23億元，配售728.3萬股H股，相當於經擴大已發行H股及股份總數的2.7%及2.2%，配售價為每股107.7元，配售事項所得款項總額7.8億元。

迅策指，配售所得款項淨額7.7億元，債券認購事項所得款項淨額將約近2億美元（15.3億港元），擬用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客戶為導向的國際化策略拓展海外部署。

