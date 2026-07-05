Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI上市目標估值逾萬億美元 微軟或成大贏家

股市
更新時間：10:08 2026-07-05 HKT
發佈時間：10:08 2026-07-05 HKT

據外媒引述消息報道，ChatGPT開發商OpenAI擬進行1萬億美元的IPO，令微軟（MSFT）有望成為最大贏家。目前OpenAI已證實於6月向美國證券交易委員會祕密提交IPO申請，目標估值達1萬億美元或更高；不過，《紐約時報》指公司目前傾向於在2027年上市，而不是先前計劃的2026年底，主因公司行政總裁奧特曼拒絕接受低於1萬億美元的估值。

早前已揭持股約27%

報道指出，去年10月OpenAI完成重組成為公益公司時，微軟揭露其投資約佔該公司經稀釋轉換後股份約27%，價值約1,350億美元；同一份協議也將微軟對OpenAI技術使用權延長至2032年，並包含OpenAI承諾額外購買價值2,500億美元的Azure服務。

若OpenAI市值最終達1萬億美元，屆時27%股份價值約2,700億美元，亦即大約是達成交易時隱含價值兩倍，相當於微軟2.9萬億美元總市值約9%。

不過，有關IPO的時間和估值目前只是傳聞，並非承諾，而且OpenAI也很可能會繼續融資，並導致持股比例稀釋。此外，OpenAI上市不會為微軟帶來現金，只是讓微軟獲得一個清晰可見、流動性強的價格。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
19小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
19小時前
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
家居裝修
4小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
生活百科
17小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
19小時前
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
影視圈
19小時前
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
飲食
17小時前