OpenAI上市目標估值逾萬億美元 微軟或成大贏家

據外媒引述消息報道，ChatGPT開發商OpenAI擬進行1萬億美元的IPO，令微軟（MSFT）有望成為最大贏家。目前OpenAI已證實於6月向美國證券交易委員會祕密提交IPO申請，目標估值達1萬億美元或更高；不過，《紐約時報》指公司目前傾向於在2027年上市，而不是先前計劃的2026年底，主因公司行政總裁奧特曼拒絕接受低於1萬億美元的估值。

早前已揭持股約27%

報道指出，去年10月OpenAI完成重組成為公益公司時，微軟揭露其投資約佔該公司經稀釋轉換後股份約27%，價值約1,350億美元；同一份協議也將微軟對OpenAI技術使用權延長至2032年，並包含OpenAI承諾額外購買價值2,500億美元的Azure服務。

若OpenAI市值最終達1萬億美元，屆時27%股份價值約2,700億美元，亦即大約是達成交易時隱含價值兩倍，相當於微軟2.9萬億美元總市值約9%。

不過，有關IPO的時間和估值目前只是傳聞，並非承諾，而且OpenAI也很可能會繼續融資，並導致持股比例稀釋。此外，OpenAI上市不會為微軟帶來現金，只是讓微軟獲得一個清晰可見、流動性強的價格。