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AI交易潮降溫 美股基金走資創3月以來最快 日股逆市獲資金流入

股市
更新時間：09:02 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:02 2026-07-05 HKT

美股道指上周再破頂，但據美國銀行引述EPFR Global的最新數據顯示，投資者正以今年3月以來最快的速度撤離美國股市，顯示出過去一年熱烈的人工智能（AI）交易潮正顯著降溫。

與早前流入強勢成鮮明對比

由Michael Hartnett領導的團隊指出，截至6月24日當周，美國股票基金共流出85億美元。其中，科技股基金引領資金外流態勢，錄得93億美元的創紀錄流出，這與前一周吸引192億美元流入的強勁勢頭形成鮮明對比。而在截至7月1日的隨後一周，美股基金的贖回規模更進一步擴大至172 億美元。

同時，投資者轉而關注一些國際股票，其中日本股市迎來7周以來最大的資金流入，達到19億美元。

事實上，今年年初美國股市資金流入強勁，但市場情緒正在轉變。前周，美國股票基金出現了3個月以來的首次贖回。市場對AI高估值的懷疑情緒正持續衝擊科技股。費城半導體指數在近期兩天內暴跌11%。

儘管如美光科技（MU）等公司給出強勁的銷售預期，但標普500指數已從本月早些時候的歷史高位回落，反映出投資者對大型科技股如蘋果公司（AAPL）的信心有所動搖。

避險升溫 資金湧固定收益資產

另一方面，隨着避險情緒升溫，投資者正將資金轉向固定收益資產。固定收益基金近期吸納了166億美元資金，其中投資級債券流入172億美元，高收益債券基金也錄得一年多來最大規模的34億美元流入。

美股上周五因假期休市。此前一天，由於美國6月份非農業就業數據表現疲弱，市場對聯儲局加息預期降溫，推動道指周四顯著造好，同時創歷史及收市新高，不過Tesla及晶片股下跌，拖累納指連跌兩個交易日。道瓊斯指數上周四收市升594點，報52900點；標普指數收報7483點，幾乎沒有升跌；納斯達克指數連跌兩個交易日，收市跌207點，報25832點。

總結全周，道指連升四個星期，升近2%；標普和納指扭轉之前一星期跌勢，分別升近1.8%和升約2%。

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