美國國會議員披露買入SpaceX 涉金融及國防委員會成員 有利益衝突之嫌

史上最大型新股SpaceX在上月12日上市，據CNBC根據眾議院財務文件報道，有美國國會議員在SpaceX上市後買入，外界關注有否涉及利益衝突。

報道指，兩位涉事議員分別為賓夕法尼亞州共和黨眾議員Dan Meuser與加州民主黨眾議員Gil Cisneros。Meuser最近披露，他的受養子女於6月15日購買了價值在15,001至50,000美元之間的SpaceX股票。財務文件顯示，這是Meuser或其家人多年來首次購買個別公司的股票。Cisneros則披露，他於6月18日購入了價值1,001至15,000美元之間的SpaceX股票。

Cisneros稱沒管理投資

Cisneros向CNBC表示，他沒有親自管理投資組合，「我和妻子一直聘請外部財務顧問，他們有受託責任維持多元化投資。我們不管理投資組合的日常交易，也從未在國會或國防部任職期間建議過任何交易。」

Cisneros在2021年被拜登任命為國防部人事與戰備副部長。他表示，無論在行政或立法部門任職，均遵守所有有關股票交易與財務披露的規定，將繼續倡導加強對聯邦民選與政治任命官員的財務投資組合的道德監督。

報道指，只要遵守披露規定，且不利用職務獲得的機密資訊，國會議員及其直系親屬被允許持有並交易個股。《股票法》（STOCK Act）要求議員披露本人、配偶及受扶養子女的交易。

不過，兩位議員參與的委員會職務，均為他們今次買入SpaceX添上利益衝突的問題。Meuser是眾議院金融服務委員會成員，該委員會負責監管證券與交易；Cisneros則是眾議院軍事委員會成員，該委員會監督國防部，而國防部是SpaceX的重要客戶。

同類披露料陸續有來

有市場人士預期，未來幾周將有更多同類財務披露出現，兩黨更多議員也可能參與了 SpaceX的IPO。

SpaceX周四收報162美元，較上市日150美元的開市價上升約8%，但仍較6月16日的最高收市價201.8美元低約20%。

