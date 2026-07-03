建滔完成60億元銀團貸款 超購4.4倍 張國榮：拓AI新材料業務

建滔集團（148）表示，簽訂了一項總額60億元的5年期可持續發展表現掛鈎銀團貸款，獲37間國際、中資及香港銀行參與，超額認購4.4倍。

張國榮：算力競爭離不開材料創新

建滔集團主席張國榮表示，銀團貸款獲得市場踴躍支持，顯示金融業對該集團穩健財務狀況及未來發展的信心，並指出：「AI的競爭歸根究底是算力的競爭，而算力的突破離不開材料創新。」他稱，該集團將善用資金加快研發進度、擴大產能，進一步提升AI新材料業務的產值貢獻佔比，同時繼續投資綠色電力、熱能回收等減碳設施。

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AI新材料產能全面提速 2028年織布機增至5833台

建滔表示，在過去兩年，精社捕捉AI爆發性增長浪潮，12個生產特種電子級玻璃纖維紗的窯爐於2025年至2027年相繼投產，提升在高頻高速板及高端IC封裝載板市場的佔有率。

建滔又稱，因應傳統產能大幅轉移至AI相關產品導致供應緊張，集團加快產能布局，韶關年產7萬噸電子級玻璃纖維紗項目已於6月底提前投產，連州二期項目力爭2027年首季投產。玻璃纖維布方面，韶關、南沙及清遠三個項目將於今年第三季度至2027年間陸續投產，該集團織布機數量將由現有3333台，增至2028年的5833台，年總產能升至11.5億米。此外，高端銅箔、覆銅面板及多層線路板（PCB）新增產能亦將於2027年起陸續投產，鞏固集團垂直整合供應商地位。

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