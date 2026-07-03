中證監擬上調小額快速再融資限額 防大額集資對市場擾動

中國證監會公布，為增強國內資本市場競爭力、吸引力，提高資本市場制度包容性、適應性，就完善上市公司再融資規則公開征求意見，主要圍繞建立再融資定向增發儲架發行制度、優化小額快速再融資制度，在一定前提下把滬深交易所上市公司小額快速融資上限從3億元（人民幣，下同）提升至6億元。

小額快速融資上限擬從3億元提升至6億元

中證監指，在再融資定向增發儲架發行制度方面，訊息披露工作規範程度較高的上市公司申請競價定增的，可採取一次註冊、多次發行方式，更好適應雙邊市場特徵，便利上市公司迅速抓住市場時機實施融資，引導其理性融資、有序融資，減少一次性大額融資對市場的擾動。

中證監又指，在擬融資規模不超過淨資產20%的前提下，滬深交易所上市公司小額快速融資上限從3億元提升至6億元，淨資產超過100億元的特大型企業小額快速融資上限，提升至10億元；北交所上市公司小額快速融資上限從1億元提升至2億元。同時，將小額快速再融資由上市公司年度股東會授權修改為上市公司股東會授權，提高融資靈活性。

實行統一市價發行定價機制

中證監指出，要求上市公司再融資將實行統一的市價發行定價機制。所有上市公司定增須以發行期首日作為定價基準日確定發行價格，推動定價市場化，並完善鎖定期安排，更加體現對中小投資者的保護。

強化可轉債監管

此外，中證監提到，將簡化上市公司向控股股東定增條件，強化可轉債監管，明確滬深可轉債與定增、增發、配股適用相同的再融資間隔期要求；並進一步明確募集資金投向主業等監管要求。