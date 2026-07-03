Tesla次季交付量創歷年最佳 按年增25%勝預期 股價反挫逾7%

馬斯克（Elon Musk）旗下汽車公司Tesla（TSLA）的車輛銷售以大幅差距超越華爾街的溫和預期，第二季在全球交付了480,126輛汽車，較去年同期成長25%，創下歷年第二季最佳表現。不過，消息並沒有帶動Tesla股價，在公告前連續四個交易日上漲後，周四反而重挫，一度下跌7.49%，收報393.45美元，創去年 7 月以來最大單日跌幅。

報道指出，此前馬斯克因爲為特朗普政府工作，引發消費者强烈反感，拖累Tesla品牌形象，而是次的交付量對比之前有所回升，CFRA Research股票分析師Garrett Nelson認為，交車量的主要驅動力來自中國和歐洲。不過，公司交車量仍落後於比亞迪，後者以557,090輛純電動車銷量重奪銷量冠軍。

未來轉型AI自動駕駛及機器人技術

另一方面，許多關注馬斯克的人士認爲Tesla未來可能會將AI，自動駕駛及機器人技術轉化為主要營收來源，而不是公司現時的電動車業務，並預期馬斯克可能選擇將公司與上月剛進行創紀錄IPO的SpaceX合併。

Tesla今年計劃投資超過250億美元，約為去年的三倍，馬斯克將資金投入Optimus人形機器人和自動駕駛Cybercab等項目，並將公司位於加州佛利蒙工廠的空間改造成生產Optimus機器人的廠間。而公司能源業務在年初起步緩慢後也強勁反彈，在上季部署了13.5吉瓦時的儲能產品，較今年前三個月成長53%。

截至目前，Tesla僅向零售客戶提供三款車型，其中Model Y運動休旅車及Model 3轎車佔據絕大多數銷量。而Cybertruck皮卡車的需求令人失望，若去除SpaceX去年底購買數千輛的銷量，數據將更為遜色。此外，Tesla亦於5月停止組裝Model S及Model X。