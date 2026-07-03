Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

證監會據報加強監管IPO建簿及分配 傳涉人為操縱認購需求

股市
更新時間：14:54 2026-07-03 HKT
發佈時間：14:54 2026-07-03 HKT

彭博引述知情人士報道，香港證監會正加強對新股市場的審查，監管焦點擴展至建簿及股份分配做法。

報道指，證監會已將建簿與IPO分配列為下一個主要執法重點，因其發現不公平分配的模式，包括部分認購據稱來自與發行人有關聯的個人或主要股東，以人為方式推高公眾需求。報道引述兩位人士透露，證監會已單獨通知涉事投資銀行，要求提交補救計劃。

彭博引述證監會聲明指，作為持續監管工作的一部分，證監會定期與受規管機構接觸，該機構不會評論個別案件，在適當情況下會向市場傳達監管觀察與期望。

投行以商業判斷為由辯護

報道又指，投資銀行必須在發行人上市前向監管機構提交詳細的分配清單，揭示具體的股份分配情況。雖然監管機構過去曾質疑分配並因此暫停上市，但據兩位知情人士透露，投資銀行通常能以商業判斷為由為其分配決策辯護。其中一位人士補充說，加快定價至結算的時間表，也壓縮了監管機構進行深入調查的時間窗口。

證監會與港交所去年12月曾致函13間主要保薦銀行，並進行現場檢查，以確保公司維持足夠資源並嚴格合規。

自去年8月港交所修訂新股分派機制，散戶投資者在新股市場的中簽機會大減。今年上半年上市的82間公司中，有73間在分配給「頂頭鎚」零售投資者的股份不足其認購的1%。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
6小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
23小時前
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
6小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
21小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
6小時前
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
5小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT