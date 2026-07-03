證監會據報加強監管IPO建簿及分配 傳涉人為操縱認購需求

彭博引述知情人士報道，香港證監會正加強對新股市場的審查，監管焦點擴展至建簿及股份分配做法。

報道指，證監會已將建簿與IPO分配列為下一個主要執法重點，因其發現不公平分配的模式，包括部分認購據稱來自與發行人有關聯的個人或主要股東，以人為方式推高公眾需求。報道引述兩位人士透露，證監會已單獨通知涉事投資銀行，要求提交補救計劃。

彭博引述證監會聲明指，作為持續監管工作的一部分，證監會定期與受規管機構接觸，該機構不會評論個別案件，在適當情況下會向市場傳達監管觀察與期望。

投行以商業判斷為由辯護

報道又指，投資銀行必須在發行人上市前向監管機構提交詳細的分配清單，揭示具體的股份分配情況。雖然監管機構過去曾質疑分配並因此暫停上市，但據兩位知情人士透露，投資銀行通常能以商業判斷為由為其分配決策辯護。其中一位人士補充說，加快定價至結算的時間表，也壓縮了監管機構進行深入調查的時間窗口。

證監會與港交所去年12月曾致函13間主要保薦銀行，並進行現場檢查，以確保公司維持足夠資源並嚴格合規。

自去年8月港交所修訂新股分派機制，散戶投資者在新股市場的中簽機會大減。今年上半年上市的82間公司中，有73間在分配給「頂頭鎚」零售投資者的股份不足其認購的1%。

