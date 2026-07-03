呢隻績優股 股東增持有計｜唐牛午市攻略

恒指繼續彈，半日升361點報23416點，點解咁好力？我會掉番轉講︰有冇諗過點解上個月恒指跌咁多？如果大跌都冇乜原因，反彈其實都唔好問點解。

比亞迪彈高試熊

最緊要的係，有反彈總好過冇反彈，日博夜博的ATM，終於有個低位出再現咗，入場變相知道止蝕位在哪，值博率容易計好多。另一方面，弱勢股有反彈，想開淡倉的戰友終於有機會。好似比亞迪（1211）咁，難得衝到上廿天線，比亞迪熊56044，收回價94元，實際槓桿6倍。

個股方面，本欄愛股之一五谷磨房（1837），半日抽高7%，主要受惠控股股東增持消息，現價12倍PE，息率逾4厘，我自己會選擇繼續坐定定，希望業績好消息續來；未入場的戰友，可參考控股股東平均增持價1.51元。

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