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資金輪動換入重磅科技股 或助港股反彈｜古天后

股市
更新時間：09:39 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-03 HKT

7月3日，大致多雲，有幾陣驟雨及強烈狂風雷暴，早上短暫時間有陽光。美國6月份招聘活動顯著放緩，緩解聯儲局加息預期壓力，今晚美股為獨立日假期，美股長周末假期前個別發展，道指再破頂，創即市及收市新高；美元回軟帶動現貨金價曾反彈，重返4150美元水平。道指高開89點後，升幅擴大至最多598點，高見52903，收市道指仍升594點或1.14%，報52900點；標指大致持平，報收7483點；納指則下跌207點或0.8%，報25832點。

分析料沃什對加息保持耐性

美國勞動統計局(BLS)公布，當地6月份非農業職位僅增加5.7萬個，遠低於預期增加11.3萬個，5月份增幅從原先17.2萬個，向下修訂至12.9萬個；6月份失業率降低0.1個百分點，至4.2%，低於預期維持在4.3%，反映就業參與率下降0.3個百分點，少過估算於61.8%不變。另外，美國截至6月27日止一周的首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.5萬人，低於預期21.8萬人，而截至6月20日止一周持續申領失業救濟人數升2000人，達181.4萬人，少過估計的182萬人。數據公布後，美國10年期債息曾降2.38個基點，報4.4544厘，對息口較敏感嘅2年期債息回落7.25個基點，至4.1019厘，利率掉期顯示，聯儲局7月加息機會從數據出爐前33%降至約20%。貝萊德高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg稱，最新數據意味聯儲局主席沃什喺加息方面可保持耐性。

有消息指蘋果公司正洽談，從兩家被美國國防部列入黑名單的中國半導體製造商長鑫存儲及長江存儲採購晶片，以減輕全球記憶晶片短缺帶來嘅影響，蘋果股價升4.8%，為升幅最大道指成份股；思科跌3.7%，為表現最差道指成份股。美光(MU)跌5.5%，收報975.56美元，大淡友基金經理Michael Burry表示，周三於1051.87美元狙擊沽空美光；相關晶片股亦走軟，英特爾(INTC)跌5.3%，超微半導體(AMD)降低4.3%，Nvidia下挫1.4%。美滙指數一度下滑0.82%，報100.558，有傳日央行入市干預，日圓反彈1.21%，報160.63兌每美元。

港股昨日重越23000大關，下半年首個交易日做好，恒指高開190點後，升幅一度擴大至454點，報23335點，其後升幅縮水至174點收市，報23055點，成交額3696億元，資金流向傳統科技股，反而最易熱炒嘅半新股及晶片股受壓，資金似乎板塊輪動。資金流向重磅科技股，有助恒指改善表現，而資金雖然未大舉回流港股，但從pair trade角度睇，反而日、韓及美股嘅存儲股降溫，港股則見有資金於低位抄底。暫時港股於22500點水平開始築底，7月份或有望先展開一波反彈。

先要企穩23350-23400左右

不過港股積弱已久，反彈之路並不平坦，上方仍是阻力重重。港股要展開一波反彈，首先要企穩10日線即23350-23400點左右，下一阻力為5周線約23850點，而20日線約24050點，即24000點心理關口阻力更大。後市能否扭轉劣勢，20日線能否企穩為關鍵，而目前下降軌阻力約為5個月線約24300點水平附近，先突破20日線再重突破下降軌阻力，大市方有望展開更有力反彈。而至上方50日線約25180點，100日線25600點及250日線25700點暫時仍遙不可及，除非成功修復所有移動平均線，港股方能於下半年扭轉上半年之劣勢。

古天后

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