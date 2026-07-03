恒指半日升361點 滙豐曾見150.8元創新高 比亞迪升半成 紫金國際升15%｜港股開市

美國加息預期降溫，恒指今早高開185點後，最多曾升461點，高見23516點，中午收報23416點，升361點或1.57%，半日成交額1,660.8億元。科指則升90點或2.03%，報4544點。

快手曾轉跌約2%

快手（1024）可靈AI重組，今早曾升6.9%後，一度轉跌2.6%，中午收報42.96元，升0.7%。科網股普遍向上，騰訊（700）升1.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；美團（3690）升0.7%；百度（9888）及京東（9618）齊升逾2%；小米（1810）及網易（9999）分別升3%及3.4%。

汽車股造好，比亞迪（1211）升5.7%；零跑（9863）升5.2%；吉利（175）升3.8%；蔚來（9866）升3%；理想（2015）升2.1%；小鵬（9868）逆市跌2%。

滙豐（005）再破頂，曾高見150.8元，中午收報150.6元，升0.7%；渣打（2888）亦升1.6%，報219.4元。

老鋪黃金升7.3%

加息憂慮降溫，帶動現貨金價一度迫近4,200美元。金礦股造好，紫金礦業（2899）升9.5%、紫金黃金國際（2259）升15.1%；招金礦業（1818）升10.2%；山東黃金（1787）升11%；靈寶黃金（3330）升16.1%；中國白銀集團（815）亦升9%。金飾股亦造好，老鋪黃金（6181）升7.3%，周大福（1929）升4.9%。

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0930：美國6月非農新增職位5.7萬個，遠低預期，市場預期加息壓力紓緩，道指創即市及收市新高，收市升594點或1.14%，報52900點；標指平收，報7483點；納指則下跌207點或0.8%，報25832點；反映中國概念股表現的金龍指數回落1.77%，報5912點。

蘋果公司據報正在洽談從兩長鑫存儲和長江存儲採購晶片，股價升4.8%。美光跌穿1000美元大關，收市挫5.5%，收報975.56美元，該公司遭著名基金經理Michael Burry狙擊；晶片同業亦受拖累，英特爾、AMD及高通分別跌5.3%、4.3%及3.1%，英偉達亦跌1.4%。

經濟數據方面，美國6月非農新增職位5.7萬個，遠低預期的11.4萬個；前值亦大幅下修4.3萬個，至12.9萬個。至於失業率則回落至4.2%，低於預期的4.3%。另外，美國截至6月27日止一周的首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.5萬人，低於預期的21.8萬人；截至6月20日止一周的持續申領失業救濟人數升2000人，至181.4萬人，低過預期的182萬人。

ATM靠穩 小米升逾1%

港股方面，恒指今早高開185點，報23240點。騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升0.7%；小米（1810）升1.6%；阿里巴巴（9988）則跌0.3%。

快手（1024）高開6.2%，旗下可靈AI重組，包括引入外部融資，與騰訊、阿里、百度等訂立增資協議，集資最多204億元人民幣。

迅策（3317）低開8.6%，報113.1元。該公司以每股作價107.7港元，較周四收市價折讓13%配股，淨集資7.71億港元，另發13.6億人民幣可換股債。

石藥（1093）升3.5%，該公司與阿斯利康就開發si RNA藥物訂立合作協議。

北水動向方面，周四淨賣出港股19.74億港元。優必選(9880)、智譜(2513)、阿里巴巴(9988)分別獲淨買入3.97億港元、3.38億港元、3.01億港元；華虹宏力(1347)、建滔積層板(1888)、建滔集團(148)分別遭淨賣出17.2億港元、14.13億港元、7.59億港元。