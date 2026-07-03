恒指半日升361點 加息壓力紓緩 滙豐再創新高 紫金升9% 專家：七翻身仍需觀察｜港股收市

美國非農數據疲弱，加息預期降溫，大行花旗更預期聯儲局有望最快於10月重啟減息周期，道指隔晚急升逾500點，日、韓等亞洲主要股市亦多數回暖。港股亦隨外圍高開，其後在減息受惠板塊的黃金和金融股造好帶動下，越升越有，惟尾市科技股走弱拖累大市，恒指最終全日收報23350點，升295點，港股「七翻身」首兩個交易日累升469點，兼創逾一周高位。

恒指中止連跌七周

恒指高開185點後，最多曾升461點，報23516點，重返23500點，惟晶片股和部分科網股轉弱，恒指升幅收窄，最終全日收報23350點，升295點。國指收報7699點，升87點。科指收報4499點，升44點。大市成交回落至3049億元，維持3000億元水平；北水轉淨流入45.47億元。

全周計，恒指累升678點，扭轉連跌7周趨勢。國指累升238點，科指累升243點或5.7%，兩指數扭轉3周連跌趨勢。石藥集團（1093）累升19.6%，為全周表現最佳藍籌股；聯想（992）累跌9.1%，為本周表現最差藍籌股。

油金股上揚 中海油升4%

加息預期降溫，金價和油價回暖，相關股份亦隨金價向上。黃金股中，紫金礦業（2899）大升9%，收報30.72元，為表現最佳藍籌股；同系的紫金黃金國際（2259）飆升14%，收報107.5元；招金礦業（1818）升10.2%，收報19.17元；老鋪黃金（6181）漲6%，收報382.2元。

石油板塊中，中海油（883）走高3.8%，收報21.18元；中石化（386）向上1.2%，收報4.07元；中石油（857）升0.8%，收報8.82元。

金融股中，滙豐控股（005）揚1.7%，收報152元，再創歷史新高；港交所（388）漲2%，收報375元；友邦（1299）升0.6%，收報73.25元。

快手重組可靈AI 股價倒跌

科網股走勢不一，快手（1024）重組旗下可靈AI，並獲注資最多204億元人民幣，快手高開低走，一度急升6.9%，最終倒跌不足0.1%收市，報42.6元。阿里巴巴（9988）下滑0.4%，收報94.1元；騰訊（700）升0.2%，收報431.2元；美團（3690）漲1.1%，收報71.6元。

晶片股未跌夠 中芯挫4%

Meta引發的算力過剩憂慮仍存，晶片股和硬件股未止跌，成拖低大市的主要板塊。中芯國際（981）挫3.5%，收報77.6元，為表現最差藍籌股；華虹宏力（1347）走低4.4%，收報178元；聯想（992）下滑3.3%，收報21.3元。

個股方面，迅策（3317）折讓13%配股和發可轉換債券，迅策逆市挫5.3%，收報117.3元。五一視界（6651）亦折讓12%配股集資，惟該股先跌後升，最終收升1.3%，收報84.2元。埃斯頓（2715）擬收購具身智能機器人企業埃斯頓酷卓，股價急升33.1%，收報25.5元。

李澤銘料22800點有支持

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，市場加息預期有所降溫，資金面壓力減輕，利好零售、消費、內需等傳統板塊，同時AI相關個股則面臨一定調整壓力，部分資金從AI板塊流出後，回流至傳統科網股，而個別公司如快手亦傳出再融資消息，形成短期催化因素，令港股升勢維持。

他續指，港股跌穿兩萬三大大關後，出現逾千點反彈屬正常，料恒指短期內支持22800點，阻力位為20天線約24000點。他亦強調，港股升勢能否在7月維持，需要觀望地緣政治局勢能否趨於平穩，令美國通脹進一步緩解，從而紓緩加息憂慮，以及內地在下半年會否出台新的刺激經濟政策。

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美國加息預期降溫，恒指今早高開185點後，最多曾升461點，高見23516點，中午收報23416點，升361點或1.57%，半日成交額1,660.8億元。科指則升90點或2.03%，報4544點。

快手曾轉跌約2%

快手（1024）可靈AI重組，今早曾升6.9%後，一度轉跌2.6%，中午收報42.96元，升0.7%。科網股普遍向上，騰訊（700）升1.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；美團（3690）升0.7%；百度（9888）及京東（9618）齊升逾2%；小米（1810）及網易（9999）分別升3%及3.4%。

汽車股造好，比亞迪（1211）升5.7%；零跑（9863）升5.2%；吉利（175）升3.8%；蔚來（9866）升3%；理想（2015）升2.1%；小鵬（9868）逆市跌2%。

滙豐（005）再破頂，曾高見150.8元，中午收報150.6元，升0.7%；渣打（2888）亦升1.6%，報219.4元。

老鋪黃金升7.3%

加息憂慮降溫，帶動現貨金價一度迫近4,200美元。金礦股造好，紫金礦業（2899）升9.5%、紫金黃金國際（2259）升15.1%；招金礦業（1818）升10.2%；山東黃金（1787）升11%；靈寶黃金（3330）升16.1%；中國白銀集團（815）亦升9%。金飾股亦造好，老鋪黃金（6181）升7.3%，周大福（1929）升4.9%。

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0930：美國6月非農新增職位5.7萬個，遠低預期，市場預期加息壓力紓緩，道指創即市及收市新高，收市升594點或1.14%，報52900點；標指平收，報7483點；納指則下跌207點或0.8%，報25832點；反映中國概念股表現的金龍指數回落1.77%，報5912點。

蘋果公司據報正在洽談從兩長鑫存儲和長江存儲採購晶片，股價升4.8%。美光跌穿1000美元大關，收市挫5.5%，收報975.56美元，該公司遭著名基金經理Michael Burry狙擊；晶片同業亦受拖累，英特爾、AMD及高通分別跌5.3%、4.3%及3.1%，英偉達亦跌1.4%。

經濟數據方面，美國6月非農新增職位5.7萬個，遠低預期的11.4萬個；前值亦大幅下修4.3萬個，至12.9萬個。至於失業率則回落至4.2%，低於預期的4.3%。另外，美國截至6月27日止一周的首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.5萬人，低於預期的21.8萬人；截至6月20日止一周的持續申領失業救濟人數升2000人，至181.4萬人，低過預期的182萬人。

ATM靠穩 小米升逾1%

港股方面，恒指今早高開185點，報23240點。騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升0.7%；小米（1810）升1.6%；阿里巴巴（9988）則跌0.3%。

快手（1024）高開6.2%，旗下可靈AI重組，包括引入外部融資，與騰訊、阿里、百度等訂立增資協議，集資最多204億元人民幣。

迅策（3317）低開8.6%，報113.1元。該公司以每股作價107.7港元，較周四收市價折讓13%配股，淨集資7.71億港元，另發13.6億人民幣可換股債。

石藥（1093）升3.5%，該公司與阿斯利康就開發si RNA藥物訂立合作協議。

北水動向方面，周四淨賣出港股19.74億港元。優必選(9880)、智譜(2513)、阿里巴巴(9988)分別獲淨買入3.97億港元、3.38億港元、3.01億港元；華虹宏力(1347)、建滔積層板(1888)、建滔集團(148)分別遭淨賣出17.2億港元、14.13億港元、7.59億港元。