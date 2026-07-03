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快手可靈AI重組集資最多204億人幣 估值1170億 投資者包括中網投、騰訊、阿里等

股市
更新時間：00:43 2026-07-03 HKT
發佈時間：00:43 2026-07-03 HKT

快手（1024）公布，建議重組旗下可靈AI，包括引入外部融資，與騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）等訂立增資協議，最多集資204.47億元（人民幣，下同），預期對應估值約150億美元（約1170億港元）。

重組後快手仍持股逾68%

快手指出，是次重組將由快手全資子公司「北京可靈」持有可靈AI的業務，並由北京可靈引入外部股東；另外北京可靈將向關鍵人員授出股權獎勵。完成重組後，快手預期仍間接持有北京可靈68.33%股權，保持控股權。

至少38名投資者參與

根據增資協議，23名投資者同意注資138.24億元，北京可靈亦可於60天內繼續尋找新投資者，令集資額最多達204.47億元。快手指，目前已有15名額外投資者加入，同意額外注資52.24億元。

投資者包括網信辦發起的中國互聯網投資基金（中網投）、騰訊（700）、阿里巴巴、百度、中信證券（6030）、工商銀行（1398）、建設銀行（939）、華泰證券（6886）等。

可靈年化收入運行率5億美元

快手指出，去年北京可靈的收入約為11億元，而於今年3月，可靈AI的年化收入運行率約為5億美元。該集團指，考慮可靈AI的全球領先地位，體現在其前沿的模型能力、強勁的產品性能及穩健的商業變現能力，認為交易前估值150億美元在商業角度上屬合理。

相關新聞：快手旗下可靈AI傳進行Pre-IPO輪融資 投前估值180億美元

 

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