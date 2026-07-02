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保利置業盈警 料中期轉蝕逾7億人幣 指市場量價承壓

股市
更新時間：21:02 2026-07-02 HKT
發佈時間：21:02 2026-07-02 HKT

保利置業（119）發盈警，預期上半年轉盈為虧，錄得虧損約7億至8億元（人民幣，下同），去年同期則錄得純利2.08億元。

保利置業表示，虧損主要由於期內交付項目較去年同期減少，令收入出現階段性下降，加上內地房地產行業維持底部整固，市場量價承壓，物業發展業務的結轉毛利率下跌，部分長庫存項目去化進一步拖累整體毛利率。

保利：「三條紅線」維持綠燈

該集團指，自行業調整以來，其銷售規模平穩、淨負債率和借貸成本持續改善，整體經營基本面保持穩健。保利指，截至今年6月底，三道紅線指標維持綠檔，總借貸規模穩中有降，現金儲備充裕，今年上半年完成合約銷售金額232億元。

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