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美6月非農遠低預期 失業率回落 道指升300點 9月加息機率急降至一半

股市
更新時間：21:34 2026-07-02 HKT
發佈時間：20:35 2026-07-02 HKT

美國6月非農新增職位5.7萬個，遠低預期的11.4萬個；前值亦大幅下修4.3萬個，至12.9萬個。至於失業率則回落至4.2%，低於預期的4.3%。市場預期加息壓力紓緩，道指早段升逾300點。

道指報52644點，升339點；標指報7514點，升31點；納指報26124點，升84點或0.3%。

10年債息衝穿4.5厘後倒跌

10年期債息曾升穿4.5厘，數據後倒跌1點子，報4.473厘。美元指數跌0.9%，報100.55。

市場料加息壓力紓緩

利率期貨監察工具FedWatch顯示，9月加息與不加息的機率變成「五五波」，市場預期維持利率不變的機率由35.8%增至49.5%，至少加息一次的機率從64.2%降至50.5%。

Meta跌逾1% 傳售AI算力

Meta（META）跌逾1%，傳計劃進軍雲端業務，出售AI算力，市場憂慮行業算力過剩。從事雲業務的亞馬遜（AMZN）及微軟（MSFT）分別升1%及0.5%。

特斯拉（TSLA）升不足1%，該企第二季汽車交付4.8萬輛，按年增長25%，多於預期的3.94萬輛。

專家料夏季息口維持不變

Annex財富管理公司首席經濟策略師Brian Jacobsen指出，美國就業市場並未過熱，通脹正在放緩，意味聯儲局政策壓力下降，於整個夏季時段既不需要加息，也不需要減息。 

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