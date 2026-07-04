中證監5.22出手料成港股分水嶺 至今累跌一成 分析：急挫後具中線價值

中證監在5月22日公佈處罰3間境外券商，指它們在內地非法提供開戶及交易服務，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務，即境外券商的現有內地境內客戶在兩年內「只可沽、不可買」。有市場人士對此直言，5月22日已成港股分水嶺，恒指自當日收市約25600點輾轉向下，日前曾下試22500點水平，跌幅曾達12%，至周五（3日）收市累跌逾8%，跑輸全球主要股市。至於日股、台股同期因AI硬件熱潮上升均10%，韓股期內則由一度大升兩成變成僅升3%。

各主要股市5月22日收市至今表現

市場 指數 變幅 香港 恒生指數 -8.81% 內地 上證綜指 -1.68% 美國 標普500* 0.13% 美國 納斯達克* -1.94% 韓國 KOSPI 3.07% 日本 日經225 10.11% 台灣 加權指數 10.68% *美股為截至7月2日收市，其餘市場為截至7月3日收市

申購新股人數僅略有減少

針對散戶最關注的IPO市場影響，本報以富途、老虎、長橋及華盛等券商早前表示於6月12日起對存量投資者在中國內地服務作出相應調整前後作統計，或反映申購新股人數僅略有減少，其中6.12之後最旺新股海清智元（1392）有約25.3萬人申購，相對於之前另一大量新股丹諾醫藥（6872）有27.6萬人少約2.3萬人（見表）。

不過，散戶要抽中新股仍然不易，以6.12後較高超購倍數的海清智元、仙工智能（6106）及中科聞歌（1956）計，即使散戶認購乙組頭（申購金額逾500萬元），中一手的機會率亦分別只有14%、59%及20%。

另一方面，若相對年初大熱新股壁仞科技（6082）及MINIMAX（100）招股情況相比，近期申購人數已大減，當時上述兩股分別有47萬及近42萬人申購，甚至市傳有俗稱「猴子軍團」的虛假人頭戶利用海外券商漏洞大規模違規抽新股。其後，證監會行政總裁梁鳳儀曾指當局已作出調查且採取監管行動，並指持牌券商在打擊洗錢等方面有改善空間，又提醒持牌券商處理海外定單時，其盡職審查包括檢視外地券商是否有足夠反洗錢措施。

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關焯照：下半年有機會反彈

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照相信，近期港股弱與資金流出有關，其中一個因素正是內地打擊走資，再加上近期美元走強，均加劇熱錢離開香港；再者，恒指的「ATM」（阿里、騰訊、美團）長期積弱，均拖累指數表現。不過，由於恒指已相當低殘，相信下半年有機會反彈。

余偉龍：憂恒指下試20000點

資深投資者余偉龍則預期恒指有機會下試20000點大關，建議散戶現階段應「揸現金」靜觀其變，待大市喘定後，可考慮在港交所（388）跌穿300元、中移動（941）跌至60元邊緣時吸納。

陸秉鈞：不容易觸發可觀反彈

獨立分析師陸秉鈞表示，港股本輪跌市開始於中央整頓內地資金透過香港券商進行海外股票交易，其後美元指數大幅上升，均加劇了港股弱勢，惟近期巨大跌幅或令多隻股份估值吸引，具備中線吸納價值，預期在資金的追入下，將為港股帶來一定支持，甚至有望觸發反彈，審慎看好港股7月表現，料恒指本周走勢或於22500至23200點區間上落，7月走勢將在22300至23800點區間。

但他提醒，因為港股短線氣氛大幅轉差，不容易觸發可觀反彈，相信有機會繼續先整固，甚至再稍為試一試底部支持，而且美元指數必須要停止上升，港股才有喘息機會，投資者若要趁低吸納，比較適宜分注進行。至於中東局勢，他指近日霍爾木茲海峽重新開通、油價急跌之後，美伊戰爭的風險因素已被市場完全反映，除非海峽再被封，且持續一段長時間，否則全球市場都不太會再受中東消息所影響。

另外，有業內人士認為，除了內地限制資本外流，港股今年來「炒唔起」亦由於企業盈利較遜色。事實上，港股通資金持續回流內地，在港外資由年初起「都走緊」，因為SpaceX上市令資金回流美國，另OpenAI和Anthropic都計劃在美上市，因而造成虹吸效應。

不過，中證監主席吳清早前在陸家嘴論壇上強調，整治對象是未在內地持牌、卻在內地開展跨境證券交易服務的機構，並非投資者跨境投資。香港證監會早前亦指，持牌公司可繼續為中國內地投資者開立新帳戶，惟必須符合所有開戶規定，包括遵守「認識你的客戶」及客戶盡職審查規定等。

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