三星電子高層據報到訪聯想總部 或涉存儲芯片供應等合作

據內媒引述消息報道，韓國三星電子高層團隊到訪聯想（992）總部，交流內容或涉及存儲芯片供應、AI硬件協同及長期合作機制等議題，但雙方暫未就具體合作內容作出公開回應。不過，隨着AI相關股集體回吐，兩股今日齊齊下跌，其中三星電子（韓：005930）股價跌9%至286,000韓元；聯想亦跌逾4%，收報22.02元。

或助聯想獲更強供應鏈保障

報道指出，聯想正處於AI PC與AI基礎設施業務共同擴張階段，其供應鏈能力正成為資本市場重新評估公司的重要維度。有業內人士認為，如果聯想與三星等國際存儲大廠進一步深化長期供應合作，將有助於其在AI PC、AI服務器和企業AI基礎設施交付中獲得更強的供應鏈保障。

報道又指，三星是全球主要存儲芯片廠商之一，在DRAM、NAND Flash及高帶寬存儲等領域具備較強市場地位。對於三星而言，聯想作為全球重要終端和服務器客戶，也是其在AI硬件周期中不可忽視的下游合作夥伴。

