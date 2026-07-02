羅兵咸料港IPO集資增至3800億 全球三甲之內「有保證」

羅兵咸永道舉行《2026年IPO市場中期回顧與展望》發布會，且將今年度香港新股集資額由年初的3200億至3500億元，上調至3800億元，為四大會計師行中最樂觀。德勤、安永和畢馬威均維持預測，分別估計集資3,000億、3,200億和3,500億元。羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，按照現時客戶的準備情況，相信「達到呢個金額（3,800億元）一啲都唔難」，如果市況波動不大下，即是利率沒有上調，集資額超過3,800元，甚至乎超過4,000億元都「唔出奇」，而香港排名全球三甲之內「有保證」。

地緣政治等因素或影響下半年

他指出，今年上半年本地新股集資額約2,100億元，現時逾十多隻新股正在招股中，若果全數能順利上市，將帶來額外600億元集資額，即是7月中旬新股集資額增至2,700億元。而地緣政治局勢反覆，以及油價飆升會否令美國上調利率等不明朗因素下，將會影響下半年新股市場表現。因此，該行保守估計，下半年香港有至少2至3家集資逾100億元的新股；5至10家集資50至100億元；45家平均集資額均為10億元。該行估計下半年約20隻A股在港上市，數量與上半年相若。

料有更多海外公司在港上市

他提及，上半年有一家印尼公司在港掛牌，現時7家具海外業務的公司遞表申港上市，另公司近期接獲很多海外企業查詢在港上市，故預計下半年或明年有更多海外公司在港上市，令本地資本市場更多元化。現時主要查詢是東南亞和中東公司，消費品及服務等行業佔比較多，當中有規模較大的企業，但在籌備時面對的困難相應較多。

港股大市疲弱，他指恒指過去2至3個月表現較為遜色，但其實如果要逆轉可以很快。對於新股上市來說，並非「（股市指數）低位就唔好」，最難上市是市況波動，因為投資者與企業之間較難商討股票定價。

他提及，有潛在大型公司來港掛牌，惟上市時間表取決於最後市況和能否接受估值，又透露目前籌備上市集資逾100億元的公司不僅有2至3家，這些有機會因不明朗因素而推遲至明年上市，而公司手頭上有籌資逾300億元的新股項目。

