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軟銀據報抵押OpenAI洽百億美元貸款 提「償還擔保」盼讓財團放心

股市
更新時間：11:29 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:29 2026-07-02 HKT

據路透引述消息報道，軟銀集團（日：9984）已重新與包括高盛、摩根大通及瑞穗金融集團在內的一個財團洽談貸款100億美元，以OpenAI持股作抵押，並提出「償還擔保」，即如果作為抵押品的OpenAI股票貶值，銀行可以向軟銀索償。消息傳出後，軟銀在日股價半日上漲1.68%，報6,101日圓。

若OpenAI貶值 財團可索償

報道指出，軟銀最初要求貸款僅以其在OpenAI的持股作擔保，但財團方面拒絕要求，因為私有企業更難估值，其股份亦比上市股票更難出售，一旦抵押品貶值，銀行除了股份之外將無法對軟銀進行索償。

為了讓財團更放心，軟銀提議提供為貸款提供「償還擔保」，若OpenAI股份價值下跌，財團可向集團索償。

此外，集團正面臨2027年3月償還400億美元過度貸款的期限，該貸款用於資助其對OpenAI的投資，並很可能透過運用現有資產及其他融資措施來償還。

 

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