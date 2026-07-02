哈薩克國家鐵路申港上市 勢成當地首間大型國企登港 一年收入達452億

港股繼續有不少新股向港交所（388）遞交上市申請，包括哈薩克斯坦國家鐵路公司（Kazakhstan Temir Zholy），中金為其獨家保薦人。若成功上市，將成為首間大型哈薩克斯坦國企登陸港股市場。值得留意的是，特首李家超上月初率領香港和內地商貿代表團到訪中亞，與哈薩克斯坦達成多領域合作共識，同時負責組織行程的貿發局主席馬時亨當時亦曾透露，部分哈薩克斯坦國有企業正積極籌備來港上市。

哈薩克主權財富基金持有

據哈薩克斯坦國家鐵路公司招股書披露，公司為當地運輸與物流運營商，提供連接哈薩克斯坦生產中心與中國、中亞、俄羅斯、里海地區及歐洲的重要陸路運輸通道，而公司股權由哈薩克斯坦主權財富基金Samruk-Kazyna全資擁有。另外，根據畢馬威報告，該公司擁有該國規模最大的機車及鐵路車輛車隊。

財務方面，該公司去年收入為2.76萬億堅戈（約452億港元），按年增加27.4%；年內利潤3,436.46億堅戈（約56.33億港元），按年增加1.1倍。該公司表示，籌集的資金預計將用於鐵路數字基礎設施建設，對公司鐵路基礎設施進行全面、技術驅動升級，以及用於產能擴張等。

李家超上月率團訪問哈薩克

翻查資料顯示，李家超上月的中亞之行成果豐碩，代表團訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦期間，成功推動多方面成果，包括達成多領域合作共識，以及達成96項合作協議和諒解備忘錄，其中涉及具體金額總值超過16.5億美元等。

馬時亨當時亦形容訪問超級成功，並提前透露哈薩克正着力發展金融，對香港特別有興趣，未來有哈薩克國企來港上市。另外，哈薩克國家主權基金Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov亦曾於5月來港與港交所團隊會面 。

佳鑫國際資源去年8月兩地上市

實際上，去年已有哈國公司來港上市，佳鑫國際資源（3858）去年8月在香港和哈薩克斯坦同步上市，但佳鑫的主要股東是中國國企。

哈薩克石油集團（MM Petroleum Plc）亦曾於2022年6月以及2023年4月兩次向港交所遞交主板上市申請，惟隨着招股書失效，該公司的上市行動亦隨之無疾而終。

此外，若包括二次遞表的阿維塔科技在內，遞交上市申請的還有上海森億智慧信息科技股份、山東省環能設計院股份、北京硅基流動科技股份等逾10家公司。