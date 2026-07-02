恒指半日升273點 阿里騰訊撐大市 AI股爆「小股災」 智譜瀉14% 黃金股炒上｜港股開市

踏入7月首個交易日，恒指今早高開190點後，升幅一度擴大至454點，高見23335點，但其後升幅逐步收窄，並一度僅升102點至22983點，幸好臨近中午再度向上，守住23000點，半日報23154點，升273點或1.19%，成交金額2,133億元。科指半日報4499點，升27點或0.62%。

比亞迪海外銷量創新高 半日升9%

藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）力撐大市，半日分別升2.7%及2%，連周剛公佈6月銷售數據的比亞迪（1211）升8.8%，為三大貢獻恒指升幅股份。消息面上，比亞迪6月銷量按年增5.5%至40.35萬部，主因海外銷量創新高，按年增長逾94%至17.53萬部。

相反，中芯（981）及聯想（992）半日分別跌8.9%及3.3%，為拖累恒指最主要股份。值得留意的是，市傳Meta制定雲端基礎設施業務計劃，擬向外部客戶出售剩餘AI算力及模型使用權，引發市場開始質疑算力是否由短缺轉向局部寬鬆，導致多隻之前熱炒的AI股退熱。

存儲股急跌 兆易創新跌逾14%

存儲概念股中，兆易創新（3986）跌逾14%、瀾起科技（6809）跌逾9%；光通訊股劍橋科技（6166）跌19%、長飛光纖（6869）跌逾17%；GPU概念股天數智芯（9903）跌近17%，壁仞科技（6082）今日解禁，亦跌17%。至於焦點大模型股智譜（2513）跌逾14%，同業MINIMAX（100）跌逾11%。

另一方面，黃金相關股逆市受捧，主因聯儲局主席沃什稱通脹預期近幾周已有所下降，令加息預期同步降溫，其中靈寶黃金（3330）升逾12%；赤峰黃金（6693）升逾9%；紫金黃金國際（2259）亦升8.6%。

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0920：港股昨日適逢假期休市，今年港股傳統「五窮六絕」均應驗，今日（2日）正式迎來「七翻身月」首個交易日。不過，隔晚外圍向下，美國聯儲局主席沃什重申不會為利率政策提供「前瞻性指引」，表明將開闢新路徑；加上市傳Meta（META）自建雲業務及出售剩餘算力，雖然刺激該股收升8.8%至612.91美元，但利淡其他一眾AI硬件股，其中美光（MU）跌逾一成至1,032.28美元。

美股向下 韓股曾跌逾6%

美股三大指數周三全線下跌，道指收市跌13點或0.03%，報52305點；標指跌16點或0.22%，報7483點；納指跌173點或0.66%，報26040點；至於反映中概股走勢的金龍指數，則升2.93%至6018點。

亞太區股市方面，昨日市傳韓國政府正推動成立一個新智庫，專門統籌利用晶片企業帶來的巨額利潤，雖然韓國產業通商資源部昨天早上隨即否認傳言，但仍拖累韓股昨日跌2%；加上昨晚再傳出Meta出售剩餘算力消息影響，今早延續跌勢，韓國綜合指數曾跌逾6%，重磅股SK海力士（韓：000660）挫逾9%；三星電子（韓：005930）亦跌逾7%。此外，日本日經指數今早亦曾跌1.9%，台灣加權指數則低開逾2%。

恒指高開 阿里騰訊齊升近3%

港股方面，恒指今早高開190點，報23071點。重磅科技股向好，阿里巴巴（9988） 及其美國數字支付處理商AUS Merchant Services Inc.同意支付6億美元，以達成美國司法部不起訴協議，結束針對其在2016年至2024年間涉嫌違反《聯邦食品、藥品和化妝品法》的調查；該股開市升2.6%。至於騰訊（700）開市升3%；美團（3690）升2%；京東（9618）升3.8%；小米（1810）亦升3.5%。

相反，本港AI硬件股普遍向下，兆易創新（3986）逾12%；天數智芯（9903）及華虹宏力（1347）跌逾7%；瀾起科技（6809）跌6.8%；中芯（981）跌5.9%；壁仞科技（6082）亦跌5.2%。

此外，內地汽車企業陸續公布6月份銷售成績後，比亞迪（1211）升4.9%；小鵬汽車（9868）升4.9%；理想汽車（2015）升3.5%；蔚來汽車（9866）亦升0.7%。

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安克創新公開發售超購26倍

新股消息方面，安克創新（668）公開發售部分超購約26倍，一手中簽率30%，國際發售超購約9倍；開市報99.3元，跌0.02%。

曾永堅：恒指有機會下試22000點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，港股受多個因素困擾，包括市場仍未釋除內地加強防走資措施的疑慮；內地樓市和消費維持弱勢，進一步拖累市場氛圍；以及美國聯儲局縮表預期。他預期，港股在7月暫時難以扭轉反覆下跌的趨勢，恒指短期內有機會下試22000點關口，而且反彈至20天線約24200點有明顯阻力。

