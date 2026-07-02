內地車企公佈6月銷售 比亞迪按年增5.5% 理想交付跌近15%

內地汽車企業陸續公布6月份銷售成績，當中龍頭比亞迪（1211）公布，6月銷量40.35萬部，按年增加5.5%；今年上半年合計，累計銷量180.85萬部，下跌15.7%。至於「蔚小理」新能源車新勢力，蔚來汽車（9866）及小鵬汽車（9868）6月仍有交付量增長，理想汽車（2015）則仍然受壓。

比亞迪擬購歐洲車廠

此外，外電引述比亞迪管理層指出，即將落實收購一間歐洲汽車工廠，以加快在歐洲的發展計劃，而西班牙以及法國都是收購候選地區，又指很快會有決定。

蔚來交付按年大增63%

在「蔚小理」當中，蔚來汽車表現最佳，6月交付約4.06萬部，較5月增加7.7%，並較去年6月急增62.9%。小鵬汽車亦有增長，6月交付4.01萬部，按月增加24.8%，按年增加15.9%。

理想料本月推新一代車款

至於理想汽車卻相對失色，6月交付3.09萬部，按月跌7.4%，按年亦跌14.8%。不過，理想汽車在上月23日，發布新款旗艦SUV L8，而另一車系L6，預計將在本月推出新一代，新車款能否扭轉交付量下跌趨勢，仍要拭目以待。

吉利銷售按年升31.9%

其他車廠方面，吉利（175）旗下多個汽車品牌6月總共售出16.14萬部新能源車，按月增加21.1%，而按年則上升31.9%。新能源汽車品牌極氪（ZEEKR）及出口業務表現突出，極氪6月銷量達3.52萬部，按年增1.11倍。

零跑汽車（9863）上月交付9.33萬部，按月增加14.5%，按年大增94.5%。小米集團（1810）6月交付量持續超過3萬部，按年增約兩成。