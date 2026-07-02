Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地車企公佈6月銷售 比亞迪按年增5.5% 理想交付跌近15%

股市
更新時間：08:44 2026-07-02 HKT
發佈時間：08:44 2026-07-02 HKT

內地汽車企業陸續公布6月份銷售成績，當中龍頭比亞迪（1211）公布，6月銷量40.35萬部，按年增加5.5%；今年上半年合計，累計銷量180.85萬部，下跌15.7%。至於「蔚小理」新能源車新勢力，蔚來汽車（9866）及小鵬汽車（9868）6月仍有交付量增長，理想汽車（2015）則仍然受壓。

比亞迪擬購歐洲車廠

此外，外電引述比亞迪管理層指出，即將落實收購一間歐洲汽車工廠，以加快在歐洲的發展計劃，而西班牙以及法國都是收購候選地區，又指很快會有決定。

蔚來交付按年大增63%

在「蔚小理」當中，蔚來汽車表現最佳，6月交付約4.06萬部，較5月增加7.7%，並較去年6月急增62.9%。小鵬汽車亦有增長，6月交付4.01萬部，按月增加24.8%，按年增加15.9%。

理想料本月推新一代車款

至於理想汽車卻相對失色，6月交付3.09萬部，按月跌7.4%，按年亦跌14.8%。不過，理想汽車在上月23日，發布新款旗艦SUV L8，而另一車系L6，預計將在本月推出新一代，新車款能否扭轉交付量下跌趨勢，仍要拭目以待。

吉利銷售按年升31.9%

其他車廠方面，吉利（175）旗下多個汽車品牌6月總共售出16.14萬部新能源車，按月增加21.1%，而按年則上升31.9%。新能源汽車品牌極氪（ZEEKR）及出口業務表現突出，極氪6月銷量達3.52萬部，按年增1.11倍。

零跑汽車（9863）上月交付9.33萬部，按月增加14.5%，按年大增94.5%。小米集團（1810）6月交付量持續超過3萬部，按年增約兩成。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
13小時前
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
2小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
3小時前
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
16小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
8小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
10小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
11小時前
一號戒備信號生效
一號戒備信號生效 天文台：會在今日維持 評估是否需要在明日改發三號強風信號
社會
19分鐘前