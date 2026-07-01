市場觀望沃什講話 美股早段全線向下

市場觀望聯儲局新任主席沃什今晚在歐洲央行論壇的講話，美股早段三大指數全線向下。道瓊斯工業平均指數報52208點，跌110點；標普500指數報7469點，跌29點；納斯達克指數報26022點，跌191點。

據CME「聯儲局觀察」，7月維持利率不變概率為66.3%，加息25基點概率為33.7%；9月維持利率不變概率為33.1%，累計加息25基點概率為50%，累計加息50基點概率為16.9%。白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，提高利率將是一個錯誤。

ADP就業增9.8萬遜預期 休閒酒店業連跌六個月

美國人力資源服務機構ADP公布，6月私人企業新增就業崗位9.8萬個，低於市場預期的12萬個，5月數字則由12.2萬個下修。招聘步伐不均，教育及健康服務以4.8萬個職位領跑，貿易運輸及公用事業增1.5萬個，金融活動增1.4萬個，休閒酒店業則連續六個月表現疲軟。小型企業貢獻3.8萬個崗位，中型及大型企業分別增1.9萬及2.5萬個。ADP首席經濟學家表示，求職者找到工作的時間拉長，部分行業面臨勞動力供給約束，就業創造速度放緩。

構建雲業務出售過剩AI算力 Meta升7%

個股方面，Meta正構建雲業務出售過剩AI算力，開盤升7%。燃料電池龍頭BloomEnergy獲資管巨頭Brookfield加碼，AI基礎設施融資規模從50億美元增至250億美元，開盤升逾2%。特斯拉首台量產Cybercab在美國得州開啟工程測試，開盤升0.1%。