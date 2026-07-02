AI續主宰美股大牛市 標指下半年劍指8200點 專家料存儲股「黃金周期」未完 「美光上望2000美元趁回調買」

美股今年上半年表現不俗，道指累升8.85%，創下自2021年以來最佳上半年表現，標指及納指分別累升9.55%及12.79%，若單計第二季，標普累升14.87%，納指更大升21.41%，道指亦上升12.9%，創14個季度以來最大升幅。一些市場人士近期擔心在加息陰霾下美股回調在即，但資深投資者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《星島頭條》訪問「派定心丸」，相信聯儲局年內不會加息，加上美股仍處於一個歷時頗長的「大主題」升浪當中，美股下半年仍有望再創新高，當中標指劍指8200點，即是較現水平有9%潛在升幅。

回顧上半年美股，第一季受美伊戰爭爆發影響，以及市場擔憂人工智能將顛覆軟件和專業服務公司商業模式的負面情緒困擾，第二季市況則大幅回暖，資金紛紛湧入存儲晶片等人工智能供應鏈相關股，費城半導體指數第二季大升88%，創下該指數史上最佳季度表現，上半年累升101%。SanDisk（閃迪，SNDK）上半年股價大升858%，冠絕標指成分股中最強；美光科技（MU）同期亦大升304%。

高盛：企業盈利須持續勝預期

美股第二季表現亮麗，一些分析師已擔心市況將出現逆轉，因目前標指成分股第二季盈利增速預期高達23.1%，高盛美國首席股票策略師Ben Snider近日指，企業盈利必須持續突破這個已經相當高的預期，才能維持升勢。Kerux Financial首席投資官David Laut警告，若市場出現10%至20%回調並不令人意外，因美股距離上一次出現雙位數回調已逾一年。RBC策略師Lori Calvasina日前上調標指目標價之餘，亦提醒投資者做好出現5%至10%回調的心理準備。

關焯照表示，雖然下半年美股偶爾會有震盪及回調，但長線升勢並未逆轉。他說，美股今輪升市原因是AI帶動的「工業革命4.0」，坦言AI主題的投資周期隨時長達十年之久。

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關焯照預期聯儲局下半年不會加息，利好美股前景。

料儲局不加息 選前谷經濟利好

除了AI主題，他又認為美股下半年有其他利好因素，包括美伊局勢緩和令油價回落，加上聯儲局新主席沃什偏好「截尾均值（trimmed mean）」通脹，剔除通脹數據中異常高和低的項目，此通脹指標在4月為2.3%，由此可知沃什未必認為美國通脹嚴峻，故關焯照預期聯儲局下半年不會加息；此外11月美國中期選舉，執政共和黨在民望偏低的情況下，有誘因在選前推出刺激經濟的政策，均支持美股向上。

關焯照預期標指年底有望升至8000至8200點水平，主要動力來自部分大型科技股盈利增長，加上半導體、儲存等股份權重持續擴大，進一步拉動指數表現；納指100更可上望34000至35000點，即較現水平升約12%。他又特別提到羅素2000指數，相信在美國不加息及經濟保持穩定下，中小型股有望跑贏三大指數，下半年升15%亦不足為奇。

選股方面，他繼續看好AI相關板塊，包括存儲、儲能及上游物料的股份。他特別提到存儲晶片仍處於「超級周期」，不少機構均預期美光科技2027年每股盈利為150美元甚至更高，故他相信美光科技股價明年升至2000美元也不奇，即是較現價1,154.29美元大升逾七成，他建議投資者可趁每次股價回調時買入，有貨者亦千萬不要輕易被震走。

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剔走落後股「自製指數基金」

至於一般投資者，關焯照建議若沒有時間研究個股，直接買入追蹤納指或標指的ETF已可取得不俗回報，但他亦指出，由於今次升市當中部分傳統科網巨企，例如微軟表現稍遜，投資者不妨「自製指數基金」，剔走稍遜的股份，保留優質、仍處於「黃金周期」的股份，藉此提升回報。他又提到，若早前有傳金管局正研究投資標指一事屬實，亦應採取類似的「精選主題」思維，而非機械式全盤買入該指數500間公司。

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