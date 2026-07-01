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韓國傳設新智庫利用晶片巨頭暴利 三星及海力士曾挫6% 政府部門緊急否認 

股市
更新時間：14:33 2026-07-01 HKT
發佈時間：14:33 2026-07-01 HKT

韓國綜合指數（KOSPI）今日上演「過山車」行情，今早開市不久曾升近1.7%，其後轉跌最多3.9%。三星電子一度大跌6.7%，SK海力士曾跌5.6%。早前有傳聞指，韓國政府正推動成立一個新智庫，專門統籌利用晶片企業帶來的巨額利潤，今早被韓國產業通商資源部否認。

韓國綜合指數午後跌幅收窄，最新仍跌1.7%；三星電子最新跌半成，SK海力士跌近3%。

稱打擊惡意傳播誤導訊息

韓國產業通商資源部在一份聲明中表示，網上流傳的有關首爾已致函三星電子和SK海力士，要求成立一個政府主導的、與利潤分享相關的智庫的傳言完全是虛假的。該部門又指，將採取強硬措施，打擊惡意傳播此類誤導性訊息的行為，並將此事移交調查機關。

韓國國內近期正討論如何利用晶片製造商破紀錄利潤帶來的額外稅收收入，支持長期經濟增長。韓國總統李在明日前接受訪問時建議設立基本收入補助金，以此將部分超額利潤分配給公眾。韓國總統府隨後解釋說，李在明的言論並非針對特定公司，而是指韓國在人工智能轉型過程中最終將面臨的一項挑戰。
 

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