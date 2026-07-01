Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上半年82%新股首掛收升 思格新能勁賺逾3.3萬成「賺錢王」

股市
更新時間：09:48 2026-07-01 HKT
發佈時間：09:48 2026-07-01 HKT

上半年本港新股市場有85隻新股上市（不計及轉板），較去年的43隻升97.7%；有會師計行估計期內集資額2099億元，較去年1094億元攀升91.9%；不論是數量和集資額都創近5年上半年佳績。

回顧上半年本地新股市場首掛情況，如果不計及轉板和介紹形式上市，84隻新股中，有69隻（約82%）新股收市升，12隻（約14%）下跌，3隻無升跌。上半年新股「賺錢王」為思格新能（6656），一手勁賺33530元；「蝕錢王」為華健未來（6132），一手蝕4654元；「超購王」為翼菲科技（6871），超購14854.4倍，更是歷來本地新股「超購王」。

畢馬威料港全年集資3500億

另外，畢馬威發表《中國內地及香港IPO市場2026年中期回顧》報告，畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌在記者會上表示，該行維持去年底預測，即是香港今年全年集資3500億元，而現時納交所已毫無懸念將會取得今年度全球新股集資額首位，香港則保守起見可維持三甲內，有望排第二。

相關文章：港股半年85隻IPO創近5年高 畢馬威料全年集資3500億 有望排全球第二

真健康醫療首掛升2.2倍

昨日有4股「衝刺」在上半年掛牌，但2升2跌，當中「B仔股」真健康醫療（2697）表現最好，收市勁升2.2倍，一手20股帳面賺5476元。至於其餘3股昨日上市表現方面，超購2133.8倍的鱘龍科技（6715）收市升51%，一手100股賺3850元。

不過，「頂頭槌飛」才可穩中一手的來福諧波（3952）由升轉跌，兼以全日低位收市，跌14.6%，一手100股蝕1250元。超購475.6倍的江西生物（6915）全日「破發」，收市跌12.7%，一手500股帳面蝕710元。

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
7小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
19小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
4小時前
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
16小時前
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
04:01
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
政情
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
20小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
22小時前