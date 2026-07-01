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9隻新股趕半年結共籌468億 「果鏈」立訊精密集資達242億

股市
更新時間：09:30 2026-07-01 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-01 HKT

新股半年結尾班車昨日開出，有9隻新股趕及招股，共籌集逾468億元。當中，已在內地掛牌、蘋果供應鏈之一的立訊精密（2475）一己之力已佔集資額逾半，最多高達242.7億元，而阿布扎比投資局、淡馬錫、騰訊控股（700）亦入局，作為其26個基石投資者之一，合共投資額佔是次發行48.4%。

立訊精密基投星光熠熠

在多隻新股搶資下，彼此招股氣氛相若，當中只有立訊精密暫有19.66億元孖展，佔香港發售集資額約81%，即孖展未足額。其餘8股孖展已足額，當中以製造解決方案供應商鼎泰高科（1377）暫有30.66億元孖展，超購倍數最高。該股有勝宏科技（2476）、建滔集團（148）、在台灣掛牌的定穎投控加持，作為16個基投之一，認購額佔是次發售逾41%。

值得留意的是，9隻新股將香港發售定為1成，不設強制回撥，但招股時間不一。另除了貨櫃堆場營運商永康控股（2523）和南酸棗食品公司齊雲山食品（2797）外，其餘7股都有引入基投，而機械人製造商珞石機器人（3752）和中國電子測量儀器公司普源精電（537）的基投全為中資背景。12英寸純晶圓代工企業晶合集成（2249）吸納20個基投，包括其客戶思特威、奇瑞汽車（9973）、澳洲養老基金NGS Super、對沖基金Verition等；深耕電子陶瓷材料和零件領域的三環集團（6951）則有阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）等17個基投護航；化工集團濱化股份（6745）亦有中國宏橋（1378）等7個基投支持，以上3隻新股的基投認購額均佔發行近5成。

濱化股份折讓多達52.8%

在9隻新股中，集資規模最大的6隻均已在內地掛牌，融資介乎11.4億至242.7億元。如果將6隻新股的港股最高招股價，與其昨日A股收市價相比，濱化股份的折讓最多，達到52.8%；立訊精密最少，只有22.1%。晶合集成、三環、普源精電和鼎泰高科的港股最高招股價較A股，分別折讓52.6%、47.9%、46.9%和40.2%。

7月首股安克創新暗盤潛水

此外，作為7月首隻打頭陣上市的新股安克創新（668）昨日於3大暗盤場已「潛水」落幕，分別跌3.8%至5.2%不等，報94.2至95.5元，一手100股帳面蝕382至512元。

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