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華夏基金料下半年投資機會多元化 「AI和非AI之間分歧收斂」

股市
更新時間：17:56 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-30 HKT

華夏基金（香港）公布下半年投資展望。華夏基金（香港）研究部主管張鈞表示，港股表現疲弱主要由於中國財政政策自4月起邊際收縮，內需疲弱，非AI相關股份遭資金流出。他預期三、四季度的時候，財政赤字率有機會重新轉為擴張，AI和非AI之間的分歧會得到收斂，下半年投資機會將更加多元化。

市場對聯儲局加息預期過高

美股方面，張鈞指出，美國除了AI以外的經濟數據明顯較差，退稅及儲蓄率下降的支撐因素可能在下半年消失，美國經濟可能比想像的走得快一點。他認為，市場對聯儲局今年加息的預期過高。

預期AI行情仍有200個交易日

其他市場方面，張鈞認為AI產業鏈的投資級別高於消費電子及新能源車，預期AI行情仍有約200個交易日。華夏基金（香港）股票投資經理黃碩表示，港股互聯網平台公司減去淨現金後，部份公司僅餘兩至三倍市盈率，即使盈利有20%下修，估值仍然絕對便宜。

美債下半年區間波動為主

華夏基金（香港）固定收益投資經理吳畏認為，美債下半年以區間波動為主，十年期區間4.2至4.7厘，兩年期4至4.3厘，澳洲及英國國債有機會走出結構性牛市，德國國債傾向區間操作。

比特幣中長線仍看好

數字資產方面，華夏基金（香港）基金經理吳雋瑜表示，比特幣中長線仍看好，主因包括CLARITY法案有望通過、主權基金持續增持，以及美國財政部可能透過黃金重估增持比特幣。

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