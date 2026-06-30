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港交所7.2起優化買賣單位 指定8種標準化每手股數 每手價值上限5萬 下限降至1000元

股市
更新時間：17:16 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:16 2026-06-30 HKT

港交所（388）就優化香港證券市場每手買賣單位框架的諮詢文件刊發諮詢總結，在考慮市場意見後決定對包括股票及房地產投資信託基金在內的適用證券推行以下優化措施，包括將每手價值指引下限從2,000元降至1,000元；為每手股數大於100股的發行人，增設5萬元的每手價值指引上限；以及標準化每手股數為指定的八種，即每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。最新優化措施將分兩階段實行，第一階段將於7月2日起生效。

擬優化碎股交易機制

今次諮詢共收到85份來自新股市場及二級市場不同參與者的回應意見。回應人士踴躍支持建議的所有優化措施，並肯定改革方向有助提高營運效率及降低香港證券市場投資門檻。在考慮市場意見後推行每手買賣單位框架優化措施。另外，除優化每手買賣單位框架外，港交所亦計劃優化碎股交易機制，並正研究推出新的自動對盤交易機制，待監管機構批准及市場準備就緒後，考慮最早於2027年第三季推出。

第二階段11月16日後生效

根據安排，每手買賣單位框架優化措施第一階段將於今年7月2日起生效，第二階段則在2026年11月16日無紙證券市場推出起生效 。

第一階段中，對於潛在發行人，即生效日之前提交IPO申請的潛在發行人將須遵守新的每手價值指引上限及下限的規定；而生效日之後的提交IPO申請潛在發行人將須遵守新的每手買賣單位框架中所有要求。

至於現有發行人將須遵守新的每手價值指引上限及下限，不過若現有發行人進行涉及更改每手股數、股份合併、或股份分拆的公司行動，將須遵守新的每手買賣單位框架中所有要求。另外，於第一階段中，每手價值的指引上限只適用於每手股數大於100股的適用證券。港交所將定期審核每手價值，並通知六個月評估期結束時每日平均收盤每手價值超過50,000元的發行人，要求有關發行人於相關評估期結束後六個月內降低每手價值。

至於第二階段下，所有發行人都必須在完成過渡至無紙證券市場後六個月內採用其中一種標準化的每手股數。對於已完成過渡至無紙證券市場的發行人，更改每手股數時將不需要進行並行買賣。

港交所市場主管余學勤表示，落實簡化每手買賣單位是港交所降低市場門檻、便利投資者參與股票交易的重要一步，標準化每手股數將為持續提升市場微結構奠定堅實基礎，亦為日後再考慮統一每手股數鋪路。這項改革配合其他市場基礎設施優化措施及產品創新，將進一步鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

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